Volley B maschile, la Nova Volley Loreto non fa drammi per le tre sconfitte consecutive

«La squadra ha il compito di proseguire il suo percorso di crescita senza perdere la fiducia e senza guardare la classifica». Ecco la sintesi del pensiero del Presidente della Nova Volley Franco Massaccesi ovviamente non contento che la squadra sia reduce da tre sconfitte consecutive senza aver aggiunto altri punti e si trovi in zona rossa.

«Il rammarico è solo nella classifica – dice il presidente la cui Nova Volley è ferma a quota 2 punti in zona rossa – perché la squadra, anche contro Volley Potentino che è una formazione esperta e strutturata, è restata sempre in partita, i ragazzi hanno lottato e si sono fatti valere. Certamente c’è da lavorare e da migliorare tanto perché avevamo messo in conto un avvio di campionato di sofferenza nel quale sarebbe servita pazienza ma ho grande fiducia nella squadra e nel lavoro dello staff tecnico».

Nel prossimo turno, sabato, la Nova Volley sarà al Palaliuti di Castelferretti ospite della Sabini. «Se abbiamo saputo mettere in difficoltà la capolista Molfetta e avremmo meritato a mio avviso almeno un punto con Potentino – conclude il Presidente – mi aspetto anche nel prossimo turno di giocarcela alla pari con una squadra giovane e di valore come la Sabini, con un palleggiatore esperto che conosciamo bene come Giuliani. Mi auguro davvero che i nostri ragazzi riescano a ottenere punti perché se lo meritano per come li vedo allenarsi ogni sera».

Il settore giovanile ha riservato invece delle belle soddisfazioni. La Om Pelati serie D Maschile di coach Calamante ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva battendo la Bontempi Ancona 3-0 e chiudendo il girone di andata in crescendo. Ancora sorrisi anche per la Rainbow 1’ Divisione Femminile di coach Battistini che ha sbancato il campo di Senigallia per 3-0. Niente punti invece nel campionato di 1’ Divisione Maschile per i ragazzi di coach Luca Martinelli battuti 3-1 ad Ostra. Nel prossimo turno la serie D maschile riposa, la Rainbow 1’ Divisione ospita sabato alle 19 al Palaserenelli il Valvolley Castelplanio mentre la 1’ Divisione maschile gioca venerdì in casa contro Jesi.