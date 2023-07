Volley femminile B1. Marta Pizzichini rimane alla Clementina 2020: è il 5° anno di fila

Altro annuncio, altra conferma per la Clementina 2020: Marta Pizzichini! La duttile giocatrice di Filottrano, che lo scorso anno si è distinta nel ruolo di centrale, farà parte del roster a disposizione di coach Luca Paniconi per la stagione 2023/24. Per lei questo sarà il quinto anno con noi, dopo l’esordio in serie A a 14 anni, Marta ha infatti trascorso le ultime stagioni giocando a Moie per 2 anni, poi Filottrano e gli ultimi 2 proprio alla Clementina 2020.

Ventidue anni, 182 cm di altezza e carattere da vendere, Pizzichini è la prima centrale ad essere annunciata in questa calda estate di volley mercato: “Sono felicissima di restare a Castelbellino Moie, qui ormai mi sento a casa e l’ambiente mi piace tantissimo. Appena mi è arrivata la proposta da parte della società non ho avuto esitazioni ed ho accettato, anche perché mi piace il progetto di quest’anno e conosco l’allenatore che stimo molto.” Proprio a proposito dell’allenatore, Marta aggiunge: “Luca l’ho conosciuto da giovanissima, avevo 14 anni ed ero a Filottrano, e credo sia il miglior allenatore che potessi sperare di avere quest’anno.”

Sui suoi progetti per questa stagione, Marta non ha dubbi: “Sono un ariete dalla testa dura, questo mi ha sempre aiutata a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata, e anche quest’anno farò in modo di lasciare il segno al meglio che riuscirò. Nel ruolo di centrale, che ho ritrovato lo scorso anno dopo gli ultimi da schiacciatrice, mi sento sempre più a mio agio e questa volta potrò contare anche su un anno di esperienza in più, oltretutto con la stessa Francesca (Saveriano n.d.r.) con cui mi sono trovata molto in sintonia.”