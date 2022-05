Luca Secchi lascia la panchina della Clementina 2020 dopo due stagioni

La Clementina 2020 Volley comunica in via ufficiale il termine consensuale del rapporto di collaborazione con l’allenatore Luca Secchi. Si dividono dunque le strade fra la società della Vallesina e il tecnico sardo dopo 2 stagioni al vertice, con vittorie importanti, play-off promozione e obiettivi importanti sfiorati. In particolare, quest’anno Secchi ha mostrato tutto il proprio valore guidando le clementine alle 12 vittorie consecutive che hanno fatto sperare nei play-off di B1 fino all’ultima giornata di campionato.

La Clementina Volley ha ringraziato Secchi per i due anni di percorso di crescita condiviso, per la passione, serietà e professionalità che ha messo in campo in ogni situazione: “A lui, da parte nostra, un grande e sincero in bocca al lupo per le nuove sfide che lo attenderanno”.