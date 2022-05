La Lube Volley ancora sul tetto d’Italia: tanti anconetani hanno partecipato al trionfo

ANCONA- Quando si dice un vanto regionale. La vittoria dello Scudetto, il settimo nonché il terzo consecutivo, della Lube Volley è stata salutata con grande orgoglio da tutto il territorio marchigiano. Compresi, naturalmente, i tantissimi appassionati che si sono messi in viaggio da Ancona.

Sia nel decisivo 3-0 di ieri sera (11 maggio) all’Eurosuole di Civitanova Marche contro Perugia in Gara4, sia nell’intero corso della stagione da Ancona sono stati in tantissimi a far sentire la propria vicinanza talvolta addirittura in trasferta in giro per l’Italia. Pallavoliste e pallavolisti di ogni età, tifosi, famiglie o semplicemente curiosi che non sono voluti mancare all’ennesimo appuntamento con la storia dei biancorossi della pallavolo. Hanno sofferto e palpitato accanto alla squadra di coach Gianlorenzo Blengini, hanno urlato il nome di De Cecco e Zaytsev, ammirato Simon e scattato foto con Juantorena. Perugia è sembrato un avversario, inizialmente, durissimo ma poi è emersa la Lube nel momento chiave piazzando il colpo giusto (25-23, 25-16, 25-21 i parziali). Quello che vale un altro scudetto da condividere con tutta la regione.

E, a proposito del capoluogo, pochi minuti dopo il trionfo anche l’Ancona calcistica si è complimentata con i campioni d’Italia con un post apparso sulle pagine sociale ufficiali: «Congratulazioni e complimenti alla Lube per la vittoria del terzo Scudetto consecutivo. È un orgoglio avere la Lube Volley Campione d'Italia, uno sport diverso dal calcio che rappresenta il nostro territorio e rafforza l'idea di una Regione al plurale, l'unica in Italia, la nostra. Complimenti alla società, agli atleti e a tutto lo staff tecnico» a firma della dg Roberta Nocelli.