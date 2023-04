Volley maschile, la Nova Volley Loreto sorride tra serie B ed under 19

Ha ripreso decisamente a correre la Nova Volley Loreto che, con 5 punti in due partite, ha rilanciato decisamente le sue ambizioni salvezza lasciando il quartultimo posto a San Giovanni in Marignano e con un solo punto di ritardo da Modugno. Le tre squadre sono in due punti a quattro turni dal termine: Modugno 23, Loreto 22 e San Giovanni in Marignano 21. Alle spalle inseguono Castellana Grotte a 16 ma anch’essa in un buon momento, la Lube a 13 e la Us ’79 Civitanova a 10. Sono 4 le squadre a retrocedere in serie C regionale.

Tra i protagonisti della serata neroverde oltre al solito capitano Torregiani top scorer con 23 punti, c’è Jacopo Angeli. Lo schiacciatore loretano autore di 21 punti all’andata nel successo al Palaserenelli anch’esso al tiebreak, ha realizzato 20 punti anche la ritorno dimostrando di esaltarsi quando vede le insegne del top club.

“In realtà per me è stata una settimana molto complicata – dice lo schiacciatore loretano tornato quest’anno in neroverde – con un’indisposizione fisica che mi ha fatto perdere alcuni allenamenti”. Il valore del successo è straordinario. “Come contro Ancona abbiamo vinto una partita di fondamentale importanza per la nostra classifica ed anche se la prestazione è stata meno continua, abbiamo saputo accelerare nei momenti clou come all’inizio del 4’ set. Sotto due set a uno eravamo nei guai ma abbiamo saputo reagire di squadra, senza frenesia, facendo il nostro gioco”. Ora c’è la pausa pasquale poi un’altra trasferta a Civitanova contro la Us ’79. “Dobbiamo vivere alla giornata, fare più punti possibile e concentrandoci su ogni avversario ma una partita alla volta. La tentazione di provare a fare calcoli, guardare il calendario è molto forte ma per noi sarebbe un errore che non compiremo.

Per quanto riguarda il settore giovanile ancora un trofeo per la Nova Volley. La squadra under19 maschile guidata da coach Paolo Calamante ha vinto il titolo interprovinciale battendo la Sabini in finale 3-1. Entrambe le formazioni si ritroveranno alla Final Four regionale in programma il 23 aprile a Porto Potenza.

Eliminata dai playoff di serie D maschile la Om Pelati che ha perso al tiebreak in casa del Cus Ancona e poi anche il golden set ma per i ragazzi loretani una stagione comunque positiva considerando la squadra molto rinnovata e il “prestito” di alcuni dei suoi giovani per aiutare la squadra di serie B che ha avuto tanti infortuni. Sconfitta nell’andata dei playoff per la 1’ Divisione Maschile in casa contro Ostra. La Rainbow 1’ Divisione Femminile di coach Battistini ha ceduto alla capolista Cus Ancona che ha festeggiato la meritata promozione in serie D. Benissimo le ragazze della 2’ Divisione e 3’ Divisione entrambe vincenti. Le under 18 e under 16 femminili parteciperanno ad Easter Volley torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile con 108 squadre al via in 4 categorie.