Volley B maschile, prima gioia per la Nova Volley Loreto: Castellana espugnata al tie break

MATERVOLLEY CASTELLANA GROTTE - NOVA VOLLEY LORETO 2-3

MATERVOLLEY CASTELLANA GROTTE: Bux 4, Cappadona 1, Carcagnì 15, Colaci 13, Didonato, Galiano 17, Buffo 17, Guglielmi (L1), Lorusso, Mondello, Passari 1, Susco,Reale 0, All Leoni

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti, Campana 2, Sannino, Torregiani 29, Alessandrini 11, Angeli 15, Cozzolino, Mangiaterra 5, Genovesi 3, Dignani (L), Zazzarini, Ausili 0, Papa (L2). All. Giombini

ARBITRI: Tolomeo e Monteleone

PUNTEGGIO: 23-25; 25-18: 25-22: 22-25; 9-15

CASTELLANA GROTTE – Missione compiuta per la Nova Volley che è tornata dalla temuta trasferta pugliese con il successo che voleva. Dopo la sconfitta dell’esordio la squadra di Giombini voleva la pronta reazione e contro il team pugliese i neroverdi hanno dimostrato le qualità e il carattere indispensabili per affrontare questo campionato di serie B.

Oltre al solito fatturato di punti di capitan Torregiani autore di 29 punti, coach Giombini ha visto una squadra forse ancora un po’ fallosa soprattutto al servizio ma sempre presente moralmente sul campo e capace di vincere al tiebreak un match che vale forse molto più dei due punti in classifica. Decisiva la scelta di coach Giombini di attingere dalla sua panchina inserendo in regia dal 3’ set Ausili per l’ex Campana. Il palleggiatore di Agugliano ha avuto un buon impatto restando in campo per il resto dell’incontro.

Primo set vissuto nel massimo equilibrio e vinto dagli ospiti in volata 23-25. Nel secondo set i pugliesi hanno preso presto il largo alzando il muro e chiudendo 25-18 e proseguendo a fare corsa di testa anche nel 3’ set 25-22. Pur perdendo la Nova Volley ha dato segni di riscatto e infatti nel 4’ set è stata partita vera con Loreto capace di allungare il match al tiebreak piazzando un parziale di 5-2 da 20 pari. A quel punto l’inerzia del match è definitivamente passata dalla parte dei neroverdi ospiti che al cambio di campo avevano già 3 punti di vantaggio (5-8) incrementato poi fino al 9-15 finale anche per gli errori di una Castellana Grotte ormai sfiduciata.

Prossimo appuntamento domenica in casa al Palaserenelli alle 17 contro un’altra pugliese, Molfetta, che è a punteggio pieno con 6 punti in 2 partite e appena un set perso avendo battuto prima la Lube in trasferta poi Ancona in casa.