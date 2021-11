Serie B, impresa della Nova Volley Loreto: 3-1 ad Ancona

E' della Nova Volley Loreto l'impresa della giornata. La squadra di Ippoliti cede il primo set alla temutissima Ancona, poi riesce far suoi i successivi tre e a conquistare un successo importante in chiave salvezza. Il tecnico, che in settimana aveva espresso rammarico per i punti lasciati per strada, può ora sorridere complice anche il ritorno di Mazzanti al centro che ha dato indubbiamente un qualcosa in più.

LA PARTITA - Questo il sestetto scelto inizialmente: oltre al già citato Mazzanti ci sono Buscemi in diagonale, Pulcini in regia, Torregiani opposto, Nobili e Ulisse schiacciatori e Dignani libero. Tra gli ospiti invece la sorpresa è Mattia Sabbatini in regia preferito a Larizza, Santini opposto, Terranova e Ferrini schiacciatori Rosa e Ujkaj al centro. Giombini libero.

Partono a razzo gli ospiti (1-5) e Ippoliti è costretto a chiedere time out. Torregiani con due ace consecutivi prova a dare la scossa (4-6) ma non basta perchè i dorici prenderanno nuovamente il largo grazie al turno al servizio di Sabbatini (4-10). Secondo time out e Loreto con il muro si riavvicina (9-11). Questo grande sforzo non è sufficiente perchè Ancona è più incisiva in attacco e a muro e il primo set si chiude sul 19-25.

La squadra di casa però dimostra voglia di rifarsi: il 5-1 iniziale porta la firma di Mazzanti, Pulcini e due muri di Buscemi e Torregiani. La Bontempi prova a reagire in battuta, ma prima Mazzanti e poi Nobili dai nove metri allargano la forbice (15-11). Ancora Torreggiani (ace, 18-13) sembra dare un indirizzo preciso a questo set, ma gli ospiti tornano sotto (20-18). A confezionare l'allungo decisivo è Buscemi (23-20) mentre l'errore di Marconi vale il pareggio.

C'è equilibrio nel terzo set fino al 16 pari con le due squadre che ribattono colpo su colpo, ma Ulisse mette in fila tre fondamentali punti consecutivi (20-17). Loreto chiude sul 25-19 soprattutto grazie ad un servizio che ha messo in difficoltà la ricezione ospite ed un 57% in fase offensiva.

Nel quarto e decisivo set Ancona parte forte e il tie break sembra inevitabile (7-13), ma qui si registra la reazione di orgoglio dei padroni di casa, che sul 18-22 per i dorici rimonta grazie ad una serie al servizio di Sansonetti. Il parziale finale di 7-0 la dice lunga sulla voglia dei neroverdi di infliggere la prima sconfitta casalinga ai rivali: termina così 25-22.

IL TABELLINO

NOVA VOLLEY LORETO – BONTEMPI ANCONA 3-1

NOVA VOLLEY LORETO: Buscemi 9, Ardemagni, Sansonetti, Pulcini 4, Torregiani 13, Alessandrini, Ulisse 12, Cozzolino, Dignani (L), Scorpecci, Mazzanti 15, Vallese (L2) Nobili 14. All. Ippoliti

BONTEMPI ANCONA: Rosa 10, Sabbatini L., Giombini (L), Sabbatini M. 4, Marconi, Gasparroni, Ujkaj 7, Terranova 17, Ferrini 14, Magini, Larizza, Santini 10. All. Monti

ARBITRI: Lanzilli e Chirieletti

PUNTEGGIO: 19-25 (24’); 25-21 (25’); 25-19 (25’); 25-22(25’)