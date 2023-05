Volley B maschile, per la Nova Volley Loreto si avvicina la resa dei conti

La Nova Volley Loreto è tornata al successo nel momento più importante. Nell’andata dei playout contro la Ventil System San Giovanni in Marignano la squadra di Giombini si è imposta 3-1 dimostrandosi più forte anche della sfortuna che l’ha privata del suo capitano Torregiani dal 3’ set. Il ritorno è in programma sabato alle 18 in Romagna. Loreto deve vincere almeno 2 set per rimanere in serie B.

I neroverdi, spinti dal pubblico del Palaserenelli, si sono regalati un successo prezioso chiudendo una serie negativa di 4 sconfitte che aveva caratterizzato il finale di regular season.

“Il nostro staff tecnico aveva preparato benissimo la partita anche sotto l’aspetto tattico – dice lo schiacciatore Jacopo Angeli autore di 18 punti compresi 5 muri – e noi ci abbiamo messo il massimo impegno. Siamo partiti bene e siamo riusciti a imporre il nostro gioco nonostante la combattività degli avversari e le qualità che stanno dimostrando”. In piena bagarre, sul (11-12) nel 3’ set, la Nova Volley ha dovuto rinunciare al proprio capitano Daniele Torregiani colpito da crampi e ugualmente alla fine miglior marcatore del match con 20 punti.

“Perdere il nostro capitano e riferimento offensivo è stata una penalizzazione importante – ricorda Angeli – sia sotto l’aspetto tecnico che caratteriale e la sconfitta nel 3’ set è stata figlia di un inevitabile contraccolpo che abbiamo subito con la sua uscita”. Nel 4’ set però siamo ripartiti, abbiamo ritrovato i nostri equilibri con Salvatore Cozzolino in campo che ha saputo farsi trovare pronto. Sul suo turno al servizio abbiamo annullato 3 set point e poi vinto il match ai vantaggi con una grande prestazione di squadra”.

Nulla però è ancora fatto e la Nova Volley per garantirsi la salvezza deve vincere almeno due set a San Giovanni in Marignano. “Servirà una grande serata – conclude Angeli – per coronare gli sforzi di tutta una stagione di un gruppo nuovo che è cresciuto e ha saputo rialzarsi dopo tante cadute e tanti infortuni che sono serviti però per confermare che siamo veramente uniti e tutti possiamo essere utili al raggiungimento dell’obiettivo, anche ci gioca meno”. La squadra sarà seguita in trasferta da una buona rappresentanza di tifosi neroverdi a caccia dell’impresa.