Serie B maschile, la Nova Volley Loreto domenica si gioca una fetta di salvezza

“E’ stata una partita sofferta, contro una Civitanova decisamente più agguerrita e organizzata rispetto alla partita di andata, ma comunque portata a casa con carattere e determinazione”.

Ecco come Francesco Sannino, classe ’94, commenta il match vinto dalla sua Nova Volley Loreto sul campo della Us’79 Civitanova. Gettato nella mischia da coach Giombini come accaduto diverse altre volte in questa stagione quando c’era la necessità di cambiare qualcosa nel reparto schiacciatori, Sannino si è fatto trovare pronto contribuendo a ribaltare il derby da 0-2 a 3-2.

“La vittoria vale tanto per noi – aggiunge lo schiacciatore – è la terza consecutiva, e dimostra quanto la squadra sia attaccata a questo campionato e al nostro obiettivo che è la salvezza”.

Il successo di Modugno, altra contendente alla salvezza, mette i pugliesi in vantaggio di due punti, a quota 26 ma sabato attesi al Palabellini di Osimo. Due punti sotto c’è la Nova Volley Loreto di coach Giombini che domenica alle 17 ospita la Ventil System San Giovanni in Marignano battuta in casa nel weekend scorso da Volley Potentino e ferma a quota 21. La quarta retrocessa sarà una di queste tre formazioni e non è escluso che possa servire un turno di playout stabilito per regolamento nel caso il distacco tra la quartultima e la quintultima non sia superiore a due punti. Alle spalle poi seguono più staccate Castellana Grotte (16), la Cucine Lube (13) e la Us’79 Civitanova (11).

“A tre giornate dal termine i calcoli li faremo alla fine perché ora dobbiamo essere concentrati solo sul match di domenica alle 17 al Palaserenelli nel quale avremo lo scontro diretto contro San Giovanni in Marignano” – dice Sannino che chiama a raccolta i tifosi. “Avremo bisogno di un Palaserenelli molto caldo e che ci aiuti a superare le difficoltà che l’avversario ci procurerà perché anche per i romagnoli è una partita fondamentale”. La società ha stabilito l’ingresso libero al Palaserenelli per agevolare il sostegno alla squadra.

Per quanto riguarda il settore giovanile la squadra under19 maschile guidata da coach Paolo Calamante, sfida domenica mattina la Videx Santoni Grottazzolina per la semifinale regionale cercando di staccare il pass per la finale regionale contro la vincente di Lube-Sabini. I ragazzi della 1’ Divisione Maschile in casa contro Ostra si giocano il passaggio del turno, mentre la Rainbow 1’ Divisione Femminile di coach Battistini ha vinto l’ultima partita della Poule Promozione in trasferta a Belvedere Ostrense e staccato il pass per i playoff. Prosegue il campionato per 2’ Divisione e 3’ Divisione Femminile ed è ripresa la 2’ fase anche per la U14 Princess.