Volley B maschile, la Nova Volley Loreto segna ancora il passo

SABINI CASTELFERRETTI - NOVA VOLLEY LORETO 3-1

SABINI CASTELFERRETTI: Galdenzi 8, Giuliani 2, Mancinelli 19, Pirani, Freddi, Mariotti 2, Rinaldi 4, Giaccaglia 10, Corinaldesi, Beni 22, Marchetti (L). All. Fabbietti

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti, Campana 3, Sannino, Torregiani 14, Alessandrini 10, Angeli 12, Mangiaterra 3, Genovesi 7, Dignani (L), Zazzarini, Ausili, Papa (L2). All. Giombini

ARBITRI: Toffoli e Tramontano

PUNTEGGIO: 25-23 (26’); 25-17 (23’); 19-25 (24’); 25-18 (23’)

CASTELFERRETTI – Nulla da fare per la Nova Volley Loreto caduta anche sul campo della Sabini.

Partita lottata soprattutto in avvio con i loretani capaci di non farsi staccare dai padroni di casa senza mai però riuscire a ricucire il gap di 2-3 punti subito alla metà del set (25-23). Il 2’ set è stato un monologo dei padroni di casa e Loreto ad aver subito il contraccolpo psicologico di aver perso ancora il set (25-17). Nel 3’ parziale invece c’è stata la reazione (19-25) coincisa con il momento migliore di capitan Torregiani alla fine top scorer dei neroverdi con 14 punti di cui 5 a muro ma complessivamente in attacco meno ispirato che in altre uscite sempre ben marcato dal muro di casa. Il 4’ set è stato un lungo monologo della Sabini (25-18) che si è presa i tre punti con merito dimostrandosi una formazione con più certezze tecniche e caratteriali rispetto a una Nova Volley, giunta al 5’ stop consecutivo, che deve crescere alla svelta per non perdere contatto con la zona salvezza.

Domenica al Palaserenelli arriva Osimo, una classicissima di questi anni nella quale ci sarà da ribaltare il pronostico con una prova di carattere fin dall’avvio e limitando gli alti e bassi anche per incassare i primi punti in casa dopo tre zeri. Anche a Castelferretti coach Giombini ha affidato la regia a Campana, capitan Torregiani opposto, Alessandrini e Angeli schiacciatori, Mangiaterra e Genovesi al centro, Dignani libero. Per la Sabini di coach Fabbietti l’ex Giuliani in regia, Beni opposto, top scorer del match con 22 punti, schiacciatori Rinaldi e Mancinelli, Galdenzi e Corinaldesi centrali, Marchetti libero.