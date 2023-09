Volley B maschile, la Nova Volley Loreto perde il derby con Ancona ma non sfigura

Perdere non fa mai piacere ma ciò che coach Gerry Iurisci ha visto fare in campo dai suoi ragazzi contro la Begin Ancona accreditata per un posto nei playoff nella prossima serie B apre ampi squarci di sereno nel cielo neroverde. L’allenamento congiunto al Palaserenelli si è concluso 1-3 con parziali alti, anzi altissimi: 39-41; 26-28; 19-25; 32-30.

Il tecnico di casa ha offerto una maglia da titolare a Luca Massaccesi in campo per due set, aspettando anche il rientro di Marco Massaccesi.

Benissimo il giovane Vecchietti, la presenza in tutte le fasi di Areni e del solito capitan Torregiani, la regia di Campana sempre precisa e la solidità di Dignani in seconda linea. Piace la crescita di Carotti e la disponibilità di Zazzarini e Mangiaterra aspettando il miglior Alessandrini.

Dall’altra parte coach Della Lunga prosegue il lavoro per amalgamare tanti big a partire dall’ex Ferrini, l’anno scorso in A2 a Grottazzolina, e i nuovi Ferraro e Fantauzzo. Il risultato fa felice gli ospiti ma nel primo set i loretani hanno fallito tanti set point così come nel set dopo aver recuperato il distacco di 6 punti e allungato il set ai vantaggi. Epilogo positivo invece nel 4’ set vinto con merito dai locali.

“La squadra mi è piaciuta – dice coach Gerry Iurisci la cui squadra ha attaccato col 43% di positività contro il 47% degli avversari – e da queste prestazioni deve prendere coscienza delle proprie possibilità e della propria competitività mettendo in campo quella compattezza e combattività che non deve mancare mai soprattutto quando l’avversario spinge forte e la partita ci pone delle difficoltà”.

Ora una settimana di lavoro e poi venerdì il test con Volley Potentino. “Abbiamo bisogno di recuperare tutti per tenere alto il livello dell’allenamento e per crescere in quei fondamentali dove abbiamo più margine a partire dal muro” – assicura il tecnico. L’esordio in campionato in casa dell’8 ottobre non è così lontano ma la Nova Volley c’è.

Nova Volley Loreto – Begin Accademia Ancona 1-3 (39-41; 26-28; 19-25; 32-30)

Nova Volley Loreto: Carotti, 10, Conocchioli, Areni 5, Zazzarini, Campana 7, Torregiani 28, Alessandrini 8, Vecchietti 11, Massaccesi 2, Mangiaterra 1, Forconi, Dignani (L), Papa (L). All. Iurisci

Begin Ancona: Giorgini (L), Larizza 3, Giombini (L), Pulita 4, Albanesi 1, Gasparroni 7, Fantauzzo 18, Tomassetti 4, Ferraro 11, Ferrini 15, Sansonetti, Santini 6. All. Della Lunga