Volley B maschile, la Nova Volley Loreto lotta ma deve cedere alla corazzata Molfetta

La Nova Volley Loreto lotta anche sul campo della corazzata Indeco Molfetta ma non riesce a portare a casa punti (3-1 il finale per i pugliesi), pur avendo dato più volte la sensazione di essere in partita contro la fortissima formazione biancorossa. Conquistato meritatamente il primo set, i neroverdi devono cedere i set successivi alla potenza in attacco dell’opposto Fiorillo MVP dell’incontro con 30 punti.

Coach Giombini parte con Daniele Gatto in regia, tesserato per supplire all’assenza contemporanea di Campana e Ausili ritornati già almeno per la panchina, e che ha avuto un’occasione da titolare. E’ il 4’ palleggiatore schierato titolare in questa stagione dal tecnico loretano dopo i due “titolari” del ruolo e il giovane Forconi che ha guidato la squadra per due partite.

Per la Nova Volley è la 3’ sconfitta esterna del 2023 dopo quelle di Turi (3-0) e Montorio (3-1) ma la squadra ha dato buoni segnali e dimostrato combattività e voglia di provarci contro un avversario che in casa ha vinto 8 partite su 8 per 24 punti perdendo solo 4 set. I pugliesi erano reduci dal KO di Ancona ma, col rientro del proprio cannoniere Fiorillo assente contro la Bontempi, hanno dimostrato di avere un altro passo.

Bella lotta ad armi pari in avvio con Loreto che allunga (15-20) con Torregiani e Alessandrini puntuali in attacco. I padroni di casa ricuciono fino a 22-23 col solito Fiorillo ma la Nova Volley chiude 23-25 con merito sorretta da un attacco al 50%.

Il 2’ set è tutto di nervi per i pugliesi che prendono vantaggio fin dall’avvio. Le percentuali di Loreto calano Molfetta domina 25-17. Il match ha cambiato padrone e il resto dell’incontro è una continua rincora della Nova Volley a provare a crederci ma la capolista sbaglia poco, solo 7 errori in attacco in 4 set e muro bene con 10 block-in imponendosi 3-1. Per la Nova Volley però buone sensazioni in attesa di match più abbordabili per inseguire la lotta salvezza. Domenica al Palaserenelli arriva la Paoloni Macerata.

INDECO MOLFETTA - NOVA VOLLEY LORETO 3-1

INDECO MOLFETTA: Utro (L), Cappelluti 3, Del Vecchio 17, Fiorillo 30, Ciccia 1, Lorusso 11, La Forgia 8, Bernardi 4. Romano, Trito All. Difino

NOVA VOLLEY LORETO: Gatto, Campana, Sannino 3, Torregiani 25, Alessandrini 15, Angeli 7, Cozzolino, Mangiaterra 4, Genovesi 4, Dignani (L), (Papa L). All. Giombini

ARBITRI: Zunco e Varchetta

PUNTEGGIO: 23-25; 25-17; 25-17; 25-18