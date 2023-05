Serie B maschile, la Nova Volley Loreto sconfitta a San Giovanni in Marignano ma salva

VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - NOVA VOLLEY LORETO 3-2

VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Conci 3, Magi, Mancinelli 13, Ferro, Franco 13, Ercoles, Ferraro (L), Ceccarelli, Sanchi, Cafaro (L), Gabellini 5, Morichelli 25, Scrollavezza 2, Peloni. All. Della Balda

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 3, Campana 0, Sannino 6, Torregiani 14, Alessandrini 9, Angeli 14, Mangiaterra 5, Genovesi 1, Dignani (L), Zazzarini, Ausili 2, Papa (L2). All. Macellari (Giombini squalificato)

ARBITRI: Chirieletti e Lanzilli

PUNTEGGIO: 25-20 (27’); 23-25 (31’); 17-25 (30’); 25-12 (22’); 15-12 (18’)

LORETO – Alle 18.42 Thomas Alessandrini mette a terra il pallone che chiude il 3’ set e il discorso salvezza. La Nova Volley Loreto resta in serie B nel doppio confronto dei playout. Il verdetto è frutto del successo per 3-1 dell’andata e dei due set conquistati a San Giovanni. Il match alla fine lo vincono i locali 3-2. Grande impresa dei loretani.

Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna. Loreto si schiera con Campana in regia, capitan Torregiani opposto, Alessandrini e Angeli schiacciatori, Carotti e Genovesi al centro, Dignani libero. In panchina per i neroverdi c’è Mattia Macellari, vice di Giombini squalificato. Indisponibile anche Cozzolino, convocato Zazzarini. Per gli ospiti Scrollavezza in regia, Morichelli opposto al posto dello squalificato Uguccioni, Mancinelli e Gabellini centrali, Franco e Conci schiacciatori, Ferraro libero.

Parte forte San Giovanni con Morichelli schierato da opposto subito molto cercato in attacco (5-2). L’ace di Alessandrini riporta Loreto vicino (9-8). Il solito Morichelli allunga di nuovo e la panchina della Nova Volley chiede il 1’ timeout (13-9). Entra Mangiaterra per Genovesi (15-12). I locali chiedono molto al proprio servizio ma incappano spesso nell’errore, saranno 7 a fine set. Mangiaterra in contrattacco riporta Loreto a -1 (19-18) ma il cambio pallo non è fluido e San Giovanni chiude il set 25-20. Morichelli 8 punti nel 57% in attacco dei romagnoli contro il 30% di Loreto.

Si riparte con Mangiaterra confermato nel sestetto e assoluto equilibrio (3-3). Capitan Torregiani firma l’ace del sorpasso (5-6). San Giovanni reagisce e le azioni si fanno più lunghe (8-7). Ancora col servizio Loreto ritrova il vantaggio firmato Mangiaterra (8-9). Sorpasso e controsorpasso sul servizio di Scrollavezza (11-9), la Nova su quello di Campana (11-12). La panchina locale chiede tempo sul 1’ doppio vantaggio (15-17). San Giovanni pareggia a quota 20 su un tocco a muro non ravvisato. Angeli mura Morichelli (22-23). Loreto si guadagna 2 set point. Chiude Torregiani 23-25 autore di 7 punti nel set.

Si riparte con gli stessi protagonisti e la Nova Volley davanti (2-4). Loreto alza i giri in difesa (3-6). Entra Peroni per Gabellini (3-6). Della Balda chiede tempo (3-7). Loreto doppia i locali. con Carotti (5-10). Angeli ferma Morichelli (7-13). Doppio campo con Ferro ed Ercoles in campo (7-13). Loreto è in fuga (12-18) e la panchina di casa spende l’ultimo discrezionale. Ace di Vecchietti (13-20). Chiude Alessandrini 17-25 e parte la festa di Loreto che resta in serie B e nella prossima stagione sarà al via della 4’ serie nazionale per il 7’ anno consecutivo.

La Ventil System San Giovanni in Marignano retrocede con la Us ’79 Civitanova, la Cucine Lube Civitanova e la Mater Castellana Grotte. La partita riprende con Sannino e Papa in campo ma senza aver più nulla da dire. Campo anche per Ausili e Vecchietti. I locali vincono il 4’ set 25-12. Nel 5’ set In campo Ausili, Sannino, Vecchietti e papa fin dall’avvio. Al cambio campo è 8-7. Finisce 15-12 per i locali.