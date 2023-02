Volley B maschile, la Nova Volley Loreto ritrova il successo pieno e si prepara ad affrontare la capolista

La Nova Volley Loreto è tornata al successo dopo le sconfitte di Turi e Montorio vincendo il primo incontro da 3 punti del suo 2023, sesta vittoria stagionale per la squadra di Giombini. Ancora senza Campana e Ausili, la regia è stata affidata per il secondo incontro consecutivo a Leonardo Forconi, classe 2007, mentre in panchina come vice è stato tesserato Daniele Gatto, classe ’93.

Il giovane regista loretano ha disputato come già a Montorio al Vomano, una buona partita dimostrando di avere le qualità e la personalità per ambire ad un futuro in questa serie sotto gli occhi anche del selezionatore del Centro di Qualificazione Regionale Romano Giannini al Palaserenelli per vedere l’incontro.

“Sono molto contento della vittoria – ha detto Forconi – e sono 3 punti importanti per la classifica”. Il ragazzo non lascia trasparire troppo le emozioni e, pungolato sul tema, non si scompone troppo. “C’era un po’ di emozione all’inizio per giocare in casa davanti al nostro pubblico – spiega – ma poi ho pensato solo al gioco, a quello che dovevo fare e alle indicazioni dell’allenatore.” Lo staff tecnico ha dimostrato grande fiducia nei suoi confronti. “Non posso che ringraziare sia l’allenatore che i compagni” – ha concluso.

Con il tesseramento anche di Gatto, coach Giombini si troverà ben presto 4 palleggiatori ed una gestione che sarà valutata quando sia Ausili che Campana saranno perfettamente ristabiliti.

In casa neroverde c’è grande entusiasmo per la vittoria contro una diretta concorrente, sofferta nei primi due set ma meritata per quanto visto. I ragazzi di Giombini hanno attaccato meglio, 53% contro 41%, realizzando 5 muri contro 4, 4 aces contro 3. In classifica Loreto sale a 16 mantenendo il distacco su Modugno e San Giovanni in Marignano entrambe a quota 15, ai margini della zona rossa in una volata salvezza che sarà combattuta fino alla fine. Nel prossimo turno la Nova Volley sarà ospite della capolista Molfetta che sabato ad Ancona ha conosciuto la prima sconfitta stagionale dopo 14 vittorie consecutive.

Nel weekend per la galassia Nova Volley è arrivata la vittoria della Coppa Territoriale Femminile per la Rainbow di coach Simona Battistini. Sconfitta invece per la Om Pelati serie D e per la 1’ divisione maschile. La serie D maschile si ferma per un weekend. Comincia la Poule Promozione Femminile di 1’ divisione in casa contro Ostra Vetere alle 19 mentre i ragazzi di Martinelli di 1’ Divisione maschile venerdì ospitano la Pall. Fidardense. Sabato in casa la 3’ Divisione Femminile di coach Rapari contro la Junors.