Volley B maschile, la Nova Volley Loreto perde anche il derby con Ancona

Squadra in casa Bontempi C. Ancona

BONTEMPI ANCONA - NOVA VOLLEY LORETO 3-0

BONTEMPI ANCONA: Rosa 6, Sabbatini, Larizza, Giombini (L), Silvestrelli, Albanesi 1, Gasparroni, Marconi, S9, Schiavoni 10, Durazzi 5, Bugari, Santini 13. All. Della Lunga

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 2, Campana 1, Sannino, Torregiani 18, Alessandrini 8, Angeli 13, Mangiaterra 1, Genovesi 1, Dignani (L), Zazzarini, Ausili, Papa (L2). All. Giombini

ARBITRI: Santoniccolo e Santin

PUNTEGGIO: 25-21; 25-19; 25-20

ANCONA – Sesta sconfitta consecutiva per la Nova Volley Loreto caduta anche nello scontro diretto sul campo della Bontempi Ancona.

Il 3-0 a favore dei padroni di casa lascia spazio a poche recriminazioni da parte dei loretani che devono riflettere sui troppi errori e la scarsa efficacia a muro.

L’incontro era stato presentato come uno scontro diretto tra due squadre con l’acqua alla gola ma i padroni di casa hanno dimostrato di crederci di più e di avere maggior mordente dei loretani. Per i neroverdi è un brutto stop che pesa anche in ottica classifica e sul morale nel pieno di un ciclo di partite fondamentali per restare agganciati al treno salvezza.

La Nova Volley solo a sprazzi ha mostrato le proprie qualità, troppo poco per un meritare l’intera posta o almeno qualche punto. Il campionato è ancora lungo ma di certo serve crescere velocemente.