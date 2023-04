Serie B maschile, Nova Volley Loreto ko nello scontro diretto con San Giovanni In Marignano

NOVA VOLLEY LORETO – VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 0-3

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 5, Campana 1, Sannino 6, Torregiani 17, Alessandrini 8, Angeli, Cozzolino, Mangiaterra, Genovesi 1, Dignani (L), Ausili, Papa (L2). All. Giombini

VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Conci 6, Magi, Venturini, Mancinelli 5, Ferro, Franco, Ercolesi, Uguccioni 12, Ferraro (L), Ceccarelli, Cafaro (L), Gabellini 6, Morichelli 23, Scrollavezza 2. All. Della Balda

ARBITRI: Paccagnalla e Ianiro

PUNTEGGIO: 22-25 (25’); 15-25 (23’); 21-25 (25’)

Dopo tre vittorie consecutive si ferma la Nova Volley che, nello scontro diretto, cede con un netto 3-0 nello scontro diretto alla Ventil System San Giovanni in Marignano. Prestazione opaca per la squadra di Giombini poco efficace al servizio e discontinua in attacco priva anche di Angeli. Vittoria meritata per i romagnoli che agganciano i neroverdi a quota 24. Due punti sopra c’è Modugno che attende sabato la Nova Volley mentre San Giovanni ospiterà la Bontempi Ancona. La lotta salvezza è sempre più nel vivo a due turni dal termine.

Loreto si schiera con Campana in regia, capitan Torregiani opposto, Alessandrini e Sannino schiacciatori, Carotti e Genovesi al centro, Dignani libero. Out Angeli per problemi fisici e prima da titolare per Francesco Sannino. Per gli ospiti Scrollavezza in regia, Conci opposto, Mancinelli e Gabellini centrali, Morichelli e Conci schiacciatori, Ferraro libero.

Parte forte al servizio la squadra ospite con un paio di ace su palla corta (4-8). Il turno al servizio di Campana procura la parità firmato Alessandrini a quota 10 e il sorpasso per un break di 5-0. Si procede a braccetto con tanto agonismo e voglia di difendere in entrambe le metà campo. Il muro ospite firmato Gabellini costringe coach Giombini al primo timeout (14-17). Il servizio ospite allunga la forbice (15-20) e la panchina ospite spende anche il 2’ discrezionale. Sul servizio di Genovesi Loreto riduce le distanze Torregiani firma il -1 (20-21). Nel momento di azzannare Loreto tentenna e gli ospiti chiudono 22-25. Si riparte a sestetti invariati e punto a punto (5-5). L’inerzia resta dalla parte degli ospiti che con Morichelli e Conci allunga (9-13). Entra Ausili in regia (10-16). Genovesi mura Morichelli e la Nova Volley prova a crederci ma il vantaggio cresce (14-20). Chiude 15-25. Spalle al muro la Nova Volley riparte decisa. La partita è equilibrata (8-8). Sul doppio vantaggio (11-9) la panchina romagnola chiede tempo. Morichelli riporta la parità a quota 13. E’ il momento clou del match (18-18) e la palla pesa. San Giovanni si presenta in dirittura con un piccolo vantaggio (20-22). Chiude Uguccioni (21-25).