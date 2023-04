Serie B maschile, per la Nova Volley Loreto ci sono solo i playout: a Modugno è ko in tre set

DELIGHT VOLLEY MODUGNO – NOVA VOLLEY LORETO 3-0

DELIGHT VOLLEY MODUGNO: De Tellis 6, Auciello 11, Volpe (L), Brancaccio, Sette 9, Hoxha, Carofiglio 7, Marolo 1, Altamura, Capurso, Basile, Martinelli, Ferrante Alberga 16. All. Pepe

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 5, Campana 2, Sannino 2, Torregiani 18, Alessandrini 5, Vecchietti 2, Angeli 9, Cozzolino 1, Mangiaterra, Genovesi 5, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Giombini

ARBITRI: Chechi e Capobianco

PUNTEGGIO: 25-22; 29-27: 25-17

MODUGNO – La Nova Volley Loreto cade a Modugno (3-0) e dice addio alla salvezza diretta. Ora non rimane che sperare di riuscire a raggiungere i playout per evitare la retrocessione diretta ma non sarà facile. A Modugno Loreto batte bene realizzando 8 aces ma in attacco sbaglio troppo, ben 17 errori, attaccando col 32% contro il 42% dei pugliesi.

Giombini recupera Angeli e lo propone subito titolare. Loreto parte forte (3-8) ma si spegne presto, subisce un paio di break duri e cede il set 25-22. Il 2’ set è partita aperta con tanti tira e molla. Nel finale Loreto recupera da 23-20 arriva a giocare un set point ma si perde nel momento clou del finale di set e cede 29-27. Il 3’ set è senza storia e chiuso 25-17. Modugno a quota 29 festeggia la salvezza.

Per la Nova Volley ferma a 24 punti è il secondo stop consecutivo senza vincere un set. La salvezza può arrivare solo se riuscirà a guadagnare almeno i playout contro San Giovanni in Marignano che è a quota 27 grazie al successo contro Ancona per 3-1.

Sabato prossimo al Palaserenelli arriva la capolista Turi che ha battuto Osimo e bisognerà vincere da tre punti sperando che i romagnoli non facciano più di un punto a Civitanova contro la Us’79 già retrocessa.