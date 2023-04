Serie B maschile, la Nova Volley Loreto ha ingranato la marcia giusta

“La partita di sabato è la prima di un tris di partite che decreteranno l’andamento del nostro campionato”. Ecco come Lorenzo Dignani, libero della Nova Volley Loreto, presenta il derby di sabato alle 18 alla Palestra Pirandello contro la Us ’79 Civitanova. La squadra di Giombini nelle ultime due partite ha ottenuto 5 punti lasciando il quartultimo posto a San Giovanni in Marignano e avendo con un solo punto di ritardo da Modugno a quattro turni dal termine.

“Per non è una partita piena di ex da una parte e dall’altra – aggiunge Dignani - e tutti ci tengono quanto meno a far bene. Il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili che ci saranno utili sia per la classifica sia per il morale per affrontare al meglio le prossime partite”. La squadra allenata da coach Bernetti, all’andata c’era ancora Andrea Baleani a guidare i rossoblù, è ancora attaccata alla serie B grazie alla matematica chiudendo la graduatoria a quota 10 ma è chiaro che in un derby del genere darà il meglio senza pensare troppo alla classifica.

Per la Nova Volley però si tratta di una partita da non fallire. “La volata salvezza sarà una bagarre fino alla fine e la permanenza in serie B conquisterà chi sul campo farà meno passi falsi” – ricorda il libero neroverde loretano doc. “È molto importante per noi e lotteremo fino all’ultima palla”. Le avversarie dirette giocheranno conoscendo già il risultato dei loretani. Anche Modugno ha uno scontro diretto attendendo la visita della Cucine Lube all’ultima occasione per agganciare il treno salvezza. Si gioca domenica alle 18. Impegno interno anche per San Giovanni in Marignano che ospita alle 21 Volley Potentino ancora potenzialmente in corsa per un posto nei playoff.

Per quanto riguarda il settore giovanile la squadra under19 maschile guidata da coach Paolo Calamante, dopo aver vinto il titolo interprovinciale, sfida la Videx Santoni Grottazzolina per la semifinale regionale nel doppio confronto tra andata e ritorno. Chi staccherà il pass per la finale regionale affronterà in gara unica la vincente di Lube-Sabini in programma il 23 aprile a Porto Potenza. Dopo la sconfitta nell’andata dei playoff per la 1’ Divisione Maschile in casa contro Ostra, i ragazzi di coach Martinelli devono ribaltare il risultato lontano dal Palaserenelli. Si gioca venerdì. La Rainbow 1’ Divisione Femminile di coach Battistini posticipa a lunedì l’ultima giornata della Poule Promozione cercando il pass per i playoff. Le under 18 e under 16 femminili hanno partecipato ad Easter Volley, torneo internazionale di pallavolo femminile giovanile con 108 squadre partecipanti in 4 categorie chiudendo rispettivamente al 13’ e 27’ posto. I ragazzi della under15 maschile invece hanno ottenuto un buon 2’ posto al torneo di Tolentino.