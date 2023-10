Serie B maschile, per la Nova Volley Loreto c'è il derby con Osimo dopo la sosta

La 3’ giornata del campionato di serie B gir. E propone alla Nova Volley un ulteriore turno casalingo contro la La Nef ReSalmone Osimo. Tradizionalmente questo derby con tanti ex in campo è una partita difficilmente decifrabile e pronosticabile. Ancor di più, poi, con l’ulteriore innesto fatto dagli ospiti che hanno riportato l’opposto Matteo Rossetti sotto la bandiera della Volley Libertas e che ha esordito sabato ad Ancona, aggiungendo quindi un’ulteriore freccia al loro arco.

Dopo la vittoria all’esordio e la pausa forzata nello scorso weekend per il turno di riposo, la Nova Volley punta a riprendere la marcia con due ulteriori turni interni consecutivi, domenica alle 17 contro Osimo poi contro Volley Potentino.

“Fin dal primo giorno ho detto che noi dobbiamo fare il nostro gioco contro qualsiasi avversario – chiarisce coach Iurisci – e se ad una formazione già considerata tra le più competitive e che non ha certo nascosto le sue ambizioni si è voluto aggiungere un ulteriore giocatore esperto ci saranno dei motivi che a noi non devono interessare”. “In campo saremo sempre 6 contro 6 e vincerà chi dimostrerà di meritarlo” – aggiunge il tecnico.

Loreto ripartirà dalle sue certezze. “Il successo contro Forlì ci ha regalato due settimane di lavoro serene - conclude - e allo stesso tempo intense nelle quali i ragazzi si stanno impegnando tanto perché queste prime giornate hanno confermato un equilibrio del girone molto marcato e delle gerarchie ancora solo sulla carta che impongono di fare punti ad ogni occasione”.

Il match di domenica alle 17 al Palaserenelli con ingresso libero richiamerà sicuramente una buona cornice di pubblico.

Il centrale Marco Massaccesi è uno degli ex e lancia la sfida. “Noi siamo pronti, stiamo bene e il gruppo è molto affiatato – assicura – e con lo staff tecnico stiamo facendo un grande lavoro. Sappiamo che sarà una partita difficile ma anche che abbiamo le carte in regola per potercela giocare e vincere. Per questo nostro gruppo è un bell’esame che non vediamo l’ora di affrontare e se giochiamo come sappiamo, con l’aiuto del tifo di Loreto, potremo regalarci una bella soddisfazione”.

Nel weekend scende in campo la serie D maschile di coach Martinelli sabato a Montegiorgio contro la Yuasa. A Loreto invece, sabato alle 17 al PalaCardinali, esordisce la 1’ Divisione Maschile di coach Calamante fresca di vittoria della Coppa Territoriale ospitando l’Accademia Ancona. Alle 19 al Palaserenelli tocca alle ragazze della 1’ Divisione di coach Battistini inaugurare il campionato ospitando la Libertas Jesi. Domenica poi in campo anche la Under14 femminile.