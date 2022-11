Volley B maschile, la Nova Volley Loreto vuole il riscatto dopo Castelferretti

«Contro la Sabini Castelferretti la sconfitta è stata meritata perché figlia di una prestazione negativa e non coerente col percorso di crescita che abbiamo palesato nelle precedenti uscite». Ecco la sintesi del pensiero di coach Giombini che non ha cercato alibi alla brutta serata dello scorso sabato.

«Ci sta di sbagliare una partita – dice il tecnico – anche se ovviamente non vorremmo che accadesse mai. L’importante è fare tesoro dei propri errori e ripartire subito anche se nel prossimo incontro affronteremo un avversario che ci proporrà probabilmente difficoltà tecniche anche superiori».

Nel prossimo turno, domenica alle 17 al Palaserenelli, la Nova Volley ospiterà la La Nef Osimo, prima dele marchigiane nella classifica guidata da Molfetta.

«Mi aspetto una partita simile a quella giocata contro Molfetta anche se auspico un risultato diverso – conclude il tecnico. E’ un derby con tanti ex e tutti i ragazzi ci tengono molto. Sono convinto che possiamo esprimerci decisamente meglio di quanto fatto vedere con la Sabini e spero davvero di ottenere i primi punti in casa davanti ad un pubblico che non ci ha mani fatto mancare il suo sostegno».

Per quanto riguarda il settore giovanile torna in campo per la 1’ prima del girone di ritorno la Om Pelati in serie D Maschile anch’essa contro Osimo sabato alle 17 al Palaserenelli. Quasi in contemporanea la Rainbow 1’ Divisione Femminile di coach Simona Battistini in serie positiva, sarà anch’essa avversaria della formazione pari categoria dei “senza testa” giocando al Palabellini sabato alle 17.30. L’allenatrice bolognese è ex della gara avendo vinto proprio il campionato di 1’ divisione femminile con la Volley Young Osimo. La formazione di 1’ Divisione maschile di coach Martinelli battuta ad Ostra, ha un’altra trasferta sul campo di Castelferretti venerdì sera.