Serie B maschile, colpaccio della Nova Volley Loreto: Lube giù al tie break

CUCINE LUBE CIVITANOVA - NOVA VOLLEY LORETO 2-3

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Giani 9, Melonari, Spina, Iurisci 2, Tonti 1, Giacomini 2, Menchi 11, Paragallo 27, Cremoni 24, Stella (L), Alessi (L) Baldoni. All. Rosichini

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 7, Campana 6, Sannino, Torregiani 23, Alessandrini 13, Vecchietti, Angeli 20, Cozzolino, Giannini, Genovesi 6, Dignani (L), Ausili, Papa (L2). All. Giombini

ARBITRI: D’Auria e Colucci

PUNTEGGIO: 22-25; 25-23; 25-18; 16-25; 13-15

LORETO – Proprio come all’andata la Nova Volley supera i giovani della Cucine Lube al tiebreak. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Giombini che, considerando anche le sconfitte di Modugno e di San Giovanni in Marignano anch’esse in trasferta, si sono decisamente rilanciati in ottica salvezza.

Dopo la sosta pasquale i neroverdi avranno ancora una trasferta a Civitanova in casa della Us’ 79 a 4 giornate dal termine.

Benissimo l’avvio dei neroverdi sempre avanti e vincenti nel 1’ set 22-25. La partita resta combattuta ma nel 2’ i padroni di casa vincono in volata murando meglio 25-23 e trovando la fiducia per allungare fin dall’avvio anche nel 3’ vinto 25-18. La Nova Volley reagisce consapevole del peso della posta. Ribalta l’inerzia della partita, domina il 4’ chiuso 16-25 e fa corsa di testa anche al tiebreak chiudendo 13-15 dimostrando di saper soffrire e prendendosi due punti pesantissimi. Ottima la prestazione a muro dei neroverdi con ben 14 block-in realizzati contro gli 8 dei locali.

Top scorer dei loretani capitan Torregiani autore di 23 punti proprio come all’andata ma benissimo Angeli con 20 e tutti i neroverdi. Loreto attacca col 44% di squadra contro il 42 % dei locali.

Miglior realizzatore del match l’opposto ospite Paragallo con 27 punti e destinatario di un terzo degli attacchi della squadra.

Ancora una volta Loreto c’è mentre per la squadra di Rosichini la rincorsa salvezza è tutta in salita