Volley B maschile, la Nova Volley Loreto ha chiuso l'anno in crescendo

Questa Nova Volley potrebbe essere oggi un brutto cliente per tutti e, dopo aver raccolto 8 punti nelle ultime tre partite in altrettanti scontri diretti, quello che manca ancora contro Modugno sarebbe stato favorevole giocarlo subito per cavalcare l’onda positiva ma la lunga pausa natalizia pone l’incontro fissato per domenica 8 gennaio al Palaserenelli.

Il successo per 3-0 a San Giovanni in Marignano certifica che la Nova Volley Loreto è in grande crescita, ha trovato fiducia nei propri mezzi e quegli automatismi indispensabili a stare bene in campo.

“Sono contento per i ragazzi perché hanno lavorato tanto – dice coach Giombini - e anche nei momenti più complicati non hanno mai smesso di credere nel lavoro duro che facevamo in palestra convinti che alla lunga i risultati sarebbero arrivati”. La salvezza è ancora tutta da conquistare e sarà una corsa lunga. “Avremo quasi tutti gli scontri diretti in trasferta nel girone di ritorno e trovare la necessaria fiducia per non farsi condizionare dal fattore campo è molto importante” – insiste il tecnico.

La classifica pone i neroverdi fuori dalla zona rossa, in 9’ posizione, avendo scavalcato in un turno solo sia San Giovanni in Marignano che, per differenza set i pugliesi di Modugno attesi al Palaserenelli alla ripresa.

“C’è tanto da migliorare e in questo periodo di pausa lavoreremo con impegno. Guai a sentirsi appagati perché non abbiamo fatto ancora nulla” – conclude Giombini. La squadra si è trovata domenica con tutti gli iscritti, sponsor, istituzioni per il tradizionale appuntamento con il pranzo di Natale in un clima di grande festa e serenità.

Il weekend da incorniciare per i cuori neroverdi è completato dai risultati del settore giovanile. Vittoria per la Om Pelati serie D maschile di coach Paolo Calamante in trasferta sul campo della Bontempi Ancona; in classifica Forconi e compagni chiudono al 4’ posto la prima fase. Trasferta vincente a Jesi sul campo della Pieralisi e primo posto parziale con 21 punti per le ragazze di coach Simona Battistini griffate Rainbow al 3’ successo consecutivo. Rinviato invece l’impegno interno contro Terra dei Castelli per i ragazzi di coach Martinelli nel campionato di 1’ divisione maschile dove sono quarti ma con una partita in meno. Doppio successo in settimana per la formazione di 2’ divisione femminile: le ragazze di coach Rapari finora hanno ottenuto 9 punti in 3 partite.