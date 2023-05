Volley B maschile, la Nova Volley Loreto chiamata all'impresa nell'ultima della regular season

Il doppio zero contro San Giovanni in Marignano e Modugno ha complicato decisamente la rincorsa salvezza della Nova Volley Loreto che non è più padrona del proprio destino.

Nell’ultima giornata di regular season la squadra di coach Giombini a quota 24 punti deve compiere l’impresa di battere la capolista Arrè Formaggi Turi e quindi sperare che la Ventil System San Giovanni in Marignano (27) non faccia più di un punto a Civitanova M. in casa della Us’79. Si gioca su tutti i campi in contemporanea sabato alle 18.

Solo con questa combinazione di eventi i neroverdi otterrebbero il diritto di giocare i playout proprio contro la formazione romagnola e col fattore campo a sfavore. La regola infatti stabilisce che vi sia playout tra 10’ e 11’ solo nel caso in cui il distacco tra le due formazioni non sia superiore a due punti. Il momento è critico e la squadra, reduce da due zeri consecutivi senza vincere neanche un set, contro San Giovanni In Marignano in casa e a Modugno, deve reagire e dimostrare di voler inseguire la salvezza con tutte le proprie forze e non lasciando la serie B dopo 7 stagioni.

La società sta chiamando a raccolta tutti i tifosi e simpatizzanti loretani per spingere la squadra ad andare oltre i propri limiti battendo i pugliesi primi in classifica e già certi della qualificazione ai playoff ma che in questa stagione hanno perso solo 4 partite e che nelle ultime 3 partite non hanno perso nemmeno un set regolando tre marchigiane: Castelferretti, Macerata e Osimo. Solo poi si verificherà il risultato a Civitanova.

In settimana in campo anche la 1’ Divisione maschile di coach Martinelli per i playoff di andata a Castelferretti, ritorno lunedì 8 maggio a Loreto e la 1’ Divisione Femminile di coach Battistini venerdì in casa alle 21.15 contro Fidardense per la bella che regala il pass per la semifinale.