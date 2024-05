Loreto, Castelfidardo e Morro d’Alba grandi protagoniste al Trofeo dei Territori delle Marche

Giovedì 25 aprile si sono concluse le gare delle AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori nelle Marche e in Calabria. Ancona per il settore femminile e Macerata per quello maschile sono le due rappresentative che si sono aggiudicate i rispettivi Trofeo dei Territori delle Marche. Grande giornata agonistica negli impianti sportivi di Camerino, sede della fase finale dell’edizione 2024 che ha visto in campo le migliori atlete e i migliori atleti della regione.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Marche e dedicata alle selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili, ha visto la partecipazione delle formazioni giovanili dei quattro Comitati Territoriali marchigiani: Macerata, Ascoli Piceno/Fermo, Ancona e Pesaro. Il titolo femminile è stato vinto da Ancona che ha avuto la meglio nella partita decisiva contro il Comitato Territoriale di Ascoli Piceno/Fermo. Al terzo posto, invece, si è posizionata Macerata che ha vinto lo scontro diretto contro Pesaro, anche qui in una sfida combattuta, terminata 2-1. Ecco di seguito le atlete che hanno dato lustro alla pallavolo anconetana:

Lako Martina NOVA VOLLEY LORETO

Ambrosi Federica NOVA VOLLEY LORETO

Pantini Elena COLLEMARINO

Pigliapochi Silvia COLLEMARINO

Recanatesi Elisa COLLEMARINO

Spinsanti Sara PALLAVOLO FIDARDENSE

Paolini Aurora CUS ANCONA

Pich Emma Sofia CUS ANCONA

Mancini Josephine PIERALISI

Pepa Vittoria PIERALISI

Carnevalini Agnese POL. CASTELFERRETTI

Contini Giulia FILOTTRANO

Bari Melissa AS VOLLEY 3

Santelli Emma CLEMENTINA