Serie B maschile, vittoria di platino in chiave salvezza per la Nova Volley Loreto: Ancona giù in tre set

NOVA VOLLEY LORETO – BONTEMPI ANCONA 3-0

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti, Campana , Giannini, Sannino, Torregiani, Alessandrini, Vecchietti, Angeli, Cozzolino, Genovesi, Dignani (L), Ausili, Papa (L2). All. Giombini

BONTEMPI ANCONA: Rosa, Sabbatini, Larizza, Giombini (L), Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni, Marconi, Schiavoni, Durazzi, Tomassetti, Magini, Bugari (L), Santini. All. Monti

ARBITRI: Rosignoli e Magnino

PUNTEGGIO: 25-15 (22’); 25-19 (24’); 31-29 (31’)

LORETO – Con una prestazione di grinta ma anche di tecnica, la Nova Volley chiude la serie e vince il derby 3-0 con grande merito. Primi due set dominati e con pochissima storia poi la Bontempi cambia assetto nel 3’ set con i cambi e prende vantaggio. Loreto ha il merito di non mollare, annulla due set point e dopo 5 match point annullati chiude la partita col massimo scarto rimettendosi pienamente in corsa per la salvezza

Loreto si schiera con il sestetto tipo con Campana, capitan Torregiani opposto, Alessandrini e Angeli schiacciatori, Carotti e Genovesi al centro, Dignani libero. Per gli ospiti Larizza in regia, Santini, Marconi e Tomassetti schiacciatori, Durazzi e Gasparroni, Giombini libero.

Loreto mette subito la testa avanti con gli aces di Torregiani e Genovesi (6-3). Il muro di Angeli dà il +4 (12-8). Sul 14-9 c’è il timeout Ancona. Durazzi riporta i suoi a -2 (15-13) ma sul servizio di Campana Loreto riporta il vantaggio a +5 (18-13) col muro di capitan Torregiani. L’ace di Campana 21-13 costringe al 2’ timeout. La Nova Volley è in vista del traguardo e lo taglia con il diagonale di Angeli 25-15.

Si riparte con gli stessi uomini e Loreto si porta davanti (4-2). L’invasione di Schiavoni dà il +3 (8-5). Campana al servizio dà fastidio alla ricezione ospite (11-6). La Bontempi torna sotto su un piccolo passaggio a vuoto di Loreto con 3 errori consecutivi (13-12) e coach Giombini chiede il primo timeout della sua partita ma Ancona prosegue il break sul servizio di Larizza. Torregiani ridà la parità a quota 14. Il muro di Genovesi riporta Loreto avanti (16-15). L’ace di Angeli firma il +2 (18-16). Entra Cozzolino il cu servizio mette in difficoltà la ricezione ospite (21-18). L’ace di Campana chiude 25-19.

La Bontempi si ripresenta con Albanesi, Silvestrelli e Rosa in campo. Ancona va avanti (5-7). L’ace di Tomassetti (9-12) dà il +3 per il timeout Loreto. Genovesi mura Santini (19-21). Il pallonetto di Angeli riporta Loreto a -1 (22-23). Angeli annulla il primo set point, Genovesi il secondo (24-24). Silvestrelli mette fuori. Ancona annulla cinque match point. Silvestrelli mette fuori. Sabato all’Eurosuole Forum contro i giovani della Lube ci sarà uno scontro salvezza fondamentale per continuare a coltivare il sogno della permanenza in serie B.