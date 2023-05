Volley B maschile, la Nova Volley Loreto ai playout contro San Giovanni in Marignano

La rincorsa salvezza della Nova Volley Loreto passava per i risultati anche degli avversari e l’ultima giornata di regular season ha dato ai neroverdi il verdetto sperato. La sconfitta da zero punti della Ventil System San Giovanni in Marignano in casa della Us’79 Civitanova ha reso sufficiente il punto conquistato da Torregiani e compagni in casa contro la capolista Arrè Formaggi Turi che ha vinto la regular season.

“Ci siamo meritati questa opportunità del doppio confronto con San Giovanni in Marignano - dice coach Giombini – e aver giocato un’ottima partita contro i vincitori del girone andando avanti 2-0 ci deve dare la convinzione e la sicurezza per giocarcela contro un avversario che rispettiamo, esperto, temibile, me non imbattibile”.

Il confronto si gioca sulla distanza delle due partite di andata e ritorno con prima in casa al Palaserenelli e ritorno a San Giovanni in Marignano con eventuale golden set.

“Veniamo da un periodo complicato nel quale abbiamo sprecato qualche occasione per rimpinguare la nostra classifica – dice il tecnico – e che poteva condannarci alla retrocessione diretta. Siamo ancora a galla e ora azzeriamo tutto. Quel che è stato fatto finora non conta. Saremo noi contro loro e una sola si salverà. Mi pare una formula altamente stimolante che darà grande entusiasmo ad un gruppo giovane come il nostro poco che era poco avvezzo a giocare partite di peso ma che dovrà dimostrare anche caratterialmente di valere la categoria”.

Nel doppio confronto in regular season, Loreto ha vinto all’andata in trasferta nell’ultimo turno prima di Natale mentre i romagnoli si sono imposti al Palaserenelli lo scorso 23 aprile. “Sappiamo di non essere favoriti – conclude Giombini – perché non abbiamo il fattore campo a favore e perché meno di un mese fa loro ci hanno battuto nettamente ma sono convinto che i ragazzi abbiano fatto tesoro della recente sconfitta e capito cosa serva per stare in campo alla pari contro un avversario del genere. Sarà difficilissimo ma abbiamo un’occasione e dobbiamo sfruttarla al meglio. Lavoriamo insieme da fine agosto e ho sempre creduto in loro e anche loro devono credere in sé stessi e regalarsi un traguardo da ricordare”. Ritorno sabato successivo alle 21 al palasport di San Giovanni in Marignano

A seguire rispetto alla partita della squadra di serie B, alle 20.30 al Palaserenelli la Rainbow Nova Volley 1’ Divisione Femminile di coach Battistini giocherà la semifinale di ritorno contro la Pallavolo Castelferretti. Impegnate ai playoff anche la 1’ Divisione maschile di coach Martinelli contro la Sabini e la 2’ Divisione Femminile di coach Rapari contro Monsano. La prossima settimana playoff anche per la squadra di 3’ Divisione Femminile. Continua anche il cammino della squadra under14 Princess.