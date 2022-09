Italvolley, l’amministrazione comunale rende omaggio al campione del mondo Leandro Mosca

OSIMO- Il Comune di Osimo ha premiato Leandro Mosca, il 22enne di “casa” che ha vinto il Mondiale di volley con la Nazionale azzurra. Il campione, in forza al Verona e cresciuto nella Libertas Osimo, è stato accompagnato da un altro ex nazionale osimano, Valer Matassoli, a ritirare dal sindaco Pugnaloni una pergamena di menzione speciale per lo sport che riportava la scritta: “Un desiderio, un sogno, una visione: Campione del Mondo. La Città di Osimo partecipa con orgoglio al tuo successo”.

Leandro ha dedicato la vittoria al compianto padre Roberto, noto per le sue vernici ecologiche, lo studio degli ipogei osimani e la militanza politica. Con lui, la mamma Gloria Ristic e i vertici regionali di Coni e Federvolley.