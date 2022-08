Leandro Mosca: ai Mondiali sventolerà anche la bandiera marchigiana

Nonostante la SuperLega maschile vedrà, nella stagione 2022/2023, la pattuglia dei pallavolisti marchigiani ancora poco nutrita numericamente, ci sarà comunque un po’ della nostra regione ai Campionati del Mondo che scatteranno il prossimo 26 agosto in Polonia e Slovenia. Nelle convocazioni diramate dal commissario tecnico Fefè De Giorgi dopo l’ultima scrematura, infatti, è presente il nome di Leandro Mosca, talento ventiduenne nato a Recanati ma formatosi pallavolisticamente alla scuola di Osimo. Il centrale, passato in estate alla corte di coach Stoytchev a Verona, andrà a completare il reparto dei posto 3 che conta già Simone Anzani (della Lube Civitanova), Gianluca Galassi e Roberto Russo. Mosca ha così vinto il ballottaggio con il suo neo compagno di squadra, Lorenzo Cortesia – che ha lasciato il ritiro di Cavalese – e parteciperà all’ultimo torneo prima della partenza per la kermesse iridata, ovvero un triangolare in programma a Cuneo contro Usa e Giappone che scatterà domani.

Una grande soddisfazione per il gigante azzurro, che ha nel suo curriculum un’esperienza triennale nel Club Italia ed una medaglia d’argento nel Mondiale Under 21 disputato nel 2019 in Bahrein. E’ stata però la stagione 2019/2020, trascorsa a Calci nel torneo cadetto, a costituire il suo trampolino di lancio nel panorama nazionale, con il terzo posto finale nella classifica di rendimento nel ruolo ed il primo in quella del numero di muri vincenti in regular season. Ha poi indossato la casacca di Milano, in A1, squadra con la quale ha conquistato la Challenge Cup nella finale contro i turchi dello Ziraat Bankasi a marzo 2021, anno in cui ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale maggiore.

Dopo l’esperienza in questa estate con l’Italia nella Volleyball Nations League, Mosca farà quindi parte della spedizione azzurra ai Mondiali che scatteranno la prossima settimana, e che vedranno la squadra allenata da De Giorgi nelle vesti di campioni continentali in carica. Ricompresa nel Girone E, domiciliato all’Arena Sto?ice di Lubiana, la nazionale inaugurerà il suo percorso sabato 27 contro il Canada, per poi affrontare il 29 la Turchia ed infine, il 31 agosto, la Cina.