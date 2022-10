Volley B maschile, la Bontempi perde in casa e il presidente Lanari tuona: "Serve un approccio differente"

Tre set a zero. Risultato netto, quasi mai in discussione, quello maturato sabato scorso al PalaBrasili. Era l’esordio della nuova Bontempi-The Begin Hotels Ancona, c’era voglia di far bene, ma qualcosa contro l’Arrè Formaggi Turi non ha funzionato. I pugliesi hanno disputato un’ottima gara, trovando pochissima opposizione da parte dei biancorossi che solo nel terzo e ultimo set hanno tentato per qualche azione di impensierirli. Va detto, a parziale giustificazione, che non è stata una settimana facile per Larizza e compagni, ora impegnati ad analizzare gli errori con l’obiettivo di reagire immediatamente.

Non cerca alibi il presidente Mario Lanari. «Sapevamo che sarebbe stata dura – ammette Lanari -. Conosciamo bene gli aspetti su cui lavorare, a partire dal posto 4, ma le difficoltà si sono palesate in maniera molto più evidente. Abbiamo giocato contro una compagine molto ben organizzata che ha sbagliato pochissimo e difeso molto. Una squadra, quella pugliese, tanto esperta, che ha controllato quasi sempre il gioco. C’è un po’ di preoccupazione, non lo nascondo».

E la ricetta? «Serve indubbiamente un altro approccio – specifica il presidente dorico -. Bisogna giocare con il coltello fra i denti. Di certo, la tensione ha influito, ma solo in parte può spiegare questa sconfitta. Deve emergere con molta più forza, a mio parere, la voglia di vincere dei ragazzi. Che c’è. Sabato prossimo andremo a Molfetta per sfidare una squadra che, a quanto si dice, è persino più attrezzata di Turi. E poi accoglieremo la Paoloni Macerata, un cliente da sempre ostico. Una partenza in salita, insomma, da fronteggiare tirando fuori tutto il nostro carattere. Gli avversari si sono rinforzati e la stagione trionfale dello scorso anno è terminata. Ripartiamo da queste due certezze e sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni».