Pallavolo maschile, la serie D dell'Accademia Volley Ancona è tornata a sudare

La giovanissima serie D dell’Accademia Volley è tornata a sudare sotto rete. Agli ordini di coach Stefano Ballarini, i ragazzi stanno riprendendo confidenza con la palla e proseguono la preparazione fisica in vista della prossima stagione.

«La nostra preparazione è iniziata da appena una settimana – spiega coach Ballarini -. Il direttore tecnico Marco Paolini sta curando la preparazione fisica del nostro rinnovato gruppo. Oltre ai due palleggiatori, alle due bande, a centrali e opposti si sono infatti aggiunti altri ragazzi che ci hanno scelto per il prossimo campionato. È arrivato un nuovo libero e se ne potrebbe aggiungere un secondo, di sicuro arriva un nuovo centrale e si è già unito al gruppo Lorenzo Bugari, giocatore di esperienza che ha militato in serie C e B con le nostre squadre nelle scorse stagioni e ci sarà di grande aiuto. L’obiettivo rimane anche quest’anno la salvezza, ma il primo vero obiettivo è la crescita dei nostri ragazzi, i quali dovranno fare del loro meglio per acquisire il giusto bagaglio tecnico per poterlo poi utilizzare, se chiamati (speriamo), dalla prima squadra».

Testa già ai prossimi appuntamenti. «Ora chiudiamo il gruppo con gli ultimi arrivi – dice l’allenatore – e ci concentriamo subito verso il primo impegno imminente che sarà la coppa Marche, già al via tra due settimane».