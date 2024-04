Jesi può continuare a sognare la Serie A di volley femminile

Festeggiare senza scendere in campo. La Pieralisi Jesi è matematicamente qualificata per i play-off promozione che metteranno in palio la Serie A2 di volley femminile, un obiettivo che fa emozionare e tremare le gambe allo stesso tempo. La certezza aritmetica è arrivata ieri grazie alla sconfitta del Volleyrò Casal De’ Pazzi quarto in classifica nel girone D della B1. Le prime tre del raggruppamento prenderanno parte ai play-off e la Pieralisi è saldamente al secondo posto.

Nel weekend appena terminato, la formazione jesina ha osservato il proprio turno di riposo e tornerà in campo sabato 4 maggio per l'ultima gara casalinga della stagione regolare: avversario della giornata sarà la Nottolini, formazione toscana di Capannori (provincia di Lucca). Ci sarà poi la trasferta a Firenze, in casa della Liberi & Forti per l'ultima di campionato, prima dell'avvio dei play-off promozione. "Abbiamo mantenuto alto il ritmo degli allenamenti questa settimana - ha spiegato il libero Glenda Girini - per prepararci a queste due partite. Ci sono stati giorni di pausa per recuperare dagli ultimi impegni di campionato e lavoriamo perché vogliamo rimanere al secondo posto”.

Nottolini è matematicamente retrocessa mentre Liberi & Forti è appena sopra la zona retrocessione (scendono in B2 le ultime quattro di ogni girone): quali rischi non bisogna correre? Lo spiega ancora la giocatrice rossoblu: "Ci aspettano due partite apparentemente facili ma che in realtà necessitano di un ottimo livello di gioco. Dobbiamo restare concentrate, non dare niente per scontato: non ci accontentiamo dell'accesso ai play-off, vogliamo dare il meglio in vista di questo importante appuntamento".