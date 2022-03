Inarrestabile Bontempi Casa Netoip, 3-0 al San Giovanni in Marignano

Squadra in casa Bontempi C. Ancona

La Bontempi Casa Netoip Ancona non si ferma più. Dopo i successi convincenti ad Alba Adriatica e con la Sabini Castelferretti, i biancorossi battono anche l’ostica San Giovanni in Marignano. 3-0 il risultato finale, che lascia pochi dubbi sulla prestazione del sestetto guidato da Dore Della Lunga e Paolo Monti. Primi due set combattuti, utili all’Accademia Volley per acquisire consapevolezza dei propri mezzi e gestire agevolmente il terzo e ultimo set, quello che regala i 3 punti in classifica. Determinante, come al solito, il contributo del trio “terribile” Ferrini-Santini-Terranova, ma tutti hanno disputato una gara soddisfacente.

«Non era una partita facile, considerando che all’andata avevamo perso contro di loro – le parole dell’alzatore Tommaso Larizza -. La nostra settimana è stata un po’ tormentata, lievi infortuni ci hanno condizionato. Non era affatto semplice vincere oggi, per cui siamo contenti. Potevamo probabilmente fare meglio, compiere scelte differenti in alcuni frangenti. A volte tendiamo ad adattarci, e ciò non va bene. Comunque, nei momenti topici siamo stati bravi ad accelerare e ottenere questi importantissimi tre punti».

«La partita è andata come ipotizzavamo alla vigilia – dice il direttore sportivo, Roberto Leonardi -. San Giovanni in Marignano è una squadra che gioca una pallavolo “sporca”, vale a dire che difende molto bene, riesce a tirar fuori il meglio da situazioni difficili e sa mettere in difficoltà. Nel secondo set, questa attitudine ci ha un po’ disturbato. Nel terzo set, però, siamo stati concentrati e abbiamo approfittato del loro calo, arginandone i punti di forza. La nostra è stata una buona partita in attacco e in difesa, un po’ meno a muro. È un bel risultato, i ragazzi si allenano bene in settimana. Andiamo avanti così».

Tabellino

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA – VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: 3-0 (25-21, 25-20, 25-14)

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA: Rosa (5), Sabbatini L., Larizza, Giombini, Sabbatini M., Gasparroni, Marconi, Ujkaj (2), Terranova (11), Ferrini (15), Magini (1), Santini (15). All. Della Lunga, Monti.

VENTIL SYSTEM SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Conci (7), Alessandri (1), Magi, Campi (5), Di Michele, Franco (3), Ercoles, Uguccioni (10), Ferraro, Peroni (5), Cafaro, Sticchi, Mancini, Tabarini. All. Della Balda.