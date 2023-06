Pallavolo, presentato l'Europeo maschile ad Ancona. Ci sono anche i giovani dell'Accademia

Bontempi C. Ancona

Squadra Bontempi C. Ancona

Quattro squadre presenti. Una ventina di piccoli biancorossi in campo per la bellissima festa della categoria S3 (i nati dal 2011 al 2016) andata in scena sabato scorso, 3 giugno, agli impianti sportivi del Cus Ancona.

L’Eurovolley on tour ha fatto tappa nelle Marche nell’ambito della promozione dei Campionati Europei di Pallavolo Maschili 2023 che si svolgerà ad Ancona la prima settimana di settembre 2023 con la presenza della Nazionale Seniores, già Campione d’Europa e del Mondo in carica.

«Ci siamo divertiti, ma soprattutto i nostri ragazzi si sono divertiti, lo scopo dell’evento era proprio questo – le parole del coordinatore del settore giovanile, Danilo Albanesi -. Hanno avuto anche l’opportunità di fare la foto con la coppa del campionato europeo di pallavolo nonché con l’ex campione Paolo Tofoli. È stata proprio una bella giornata di sport».

Il giorno successivo, invece, domenica 4 giugno, sono andate in scena le premiazioni dell’Under 12 al PalaBaldinelli di Osimo. «Abbiamo partecipato con una piccola delegazione, ci tenevamo a esser presenti – riferisce sempre Albanesi – In campionato abbiamo ottenuto un buonissimo quinto posto, considerando che i nostri atleti hanno iniziato a giocare da pochi mesi. Il nostro obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di farli innamorare a questo sport. Siamo sulla strada giusta».