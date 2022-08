Erica Paolucci indosserà la maglia della Pieralisi Jesi per la quinta stagione di fila

"Ho deciso di restare, conosco bene l'ambiente, mi sono trovata sempre bene e nella costruzione della squadra ho visto un progetto interessante: un gruppo di atlete giovani ed altre di maggiore esperienza, un giusto mix per vivere qualcosa di divertente”.

Erica Paolucci indosserà di nuovo la maglia della Pieralisi Jesi, sarà un altro importante elemento di continuità nell'attacco rossoblù in vista del prossimo campionato di B1. "Se non mi sbaglio sono alla stagione numero cinque a Jesi - dice la schiacciatrice classe 2000 - a livello personale ogni anno mi pongo un obiettivo di miglioramento attraverso l'allenamento costante in palestra: se dovessi scegliere tra i fondamentali mi piacerebbe lavorare più sul muro e sulla varietà di colpi in attacco”.

Quest'anno ci sarà una nuova regista: ”Non conosco personalmente Ilenia Peretti ma ho visto qualche partita di Macerata ha fatto sempre bene in squadra, sono contenta di averla con noi e sono curiosa, non vedo l'ora di inziare a lavorarci insieme”.

Infine, un commento sulle prossime avversarie: "Mi aspettavo un girone diverso, ci sono belle squadre ma alla fine ci concentreremo su di noi, per esprimere al meglio il nostro gioco. Speriamo soprattutto in una stagione più regolare, per avere continuità in partita oltre che in allenamento: dopo uno stop sembrava sempre giocare la prima di campionato”.