Easter Volley, premiazioni con il ct delle azzurre Davide Mazzanti

«Dopo due anni tribolati, quest’anno accontentiamoci di una capienza di Easter Volley al 50%». A dirlo è Claudio Principi, organizzatore del torneo di pallavolo giunto alla sua 28a Edizione. «Avevamo detto che l’importante era ripartire nella formula classica – ha confermato Principi - e lo faremo con meno squadre rispetto ai numeri delle edizioni pre-Covid e per la maggior parte provenienti da fuori regione. Stiamo facendo veramente il massimo in mezzo a tante problematiche, ma già solo essere di nuovo in pista ci dà la carica giusta per superare le difficoltà».

Dalle 130 squadre dell’edizione dei record a 70 ammesse ma, dopo due anni di pandemia, l’edizione 2022 di Easter Volley in programma dal 14 al 16 aprile in 4 categorie - under 13-14-16-18 - respira normalità. Una sola straniera al via, la Selezione di Zagabria under 16, la cui presenza è stata sostenuta grazie all’amicizia creatasi grazie alle passate edizioni di Easter Volley dallo staff croato con i vertici Frontalini Petroli di Camerano, tempi più lunghi tra una partita e l’altra per igienizzare gli spazi comuni nei campi di gioco e la premiazione al Palarossini Estra-Prometeo con il CT della Nazionale femminile Davide Mazzanti campione d’Europa.

Si comincia a giocare la mattina di giovedì 14 aprile e si chiuderà con la sfilata e la premiazione sabato pomeriggio dopo le finali under 16 e under 18. La finale under 13 “trofeo Marco Vive” si giocherà a Osimo, mentre la finale under 14 si giocherà al Palaserenelli di Loreto, città nella quale alloggeranno gran parte delle squadre grazie alla collaborazione e disponibilità dell’Associazione Albergatori di Loreto. Il torneo sarà gemellato come al solito con Ambalt e beneficerà del sostegno degli sponsor Uniqa, Bftm, Eurosped, lo sponsor tecnico Onorati Sport, la collaborazione della Fipav Marche, del Coni, e di tutti i comuni coinvolti.