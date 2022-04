Easter Volley, si stringe il legame con la città di Loreto

L’edizione 2022 di Easter Volley in programma dal 14 al 16 aprile avrà una trazione molto più loretana rispetto alle precedenti, pur mantenendosi orientato a tutta la Riviera del Conero come di tradizione.

«Grazie alla collaborazione dell’Associazione Albergatori di Loreto e del Sindaco Moreno Pieroni – dice Claudio Principi, annunciando una delle novità – questa edizione numero 28 che torna alla formula e alla programmazione tradizionale dopo due anni di Covid, ha visto rinsaldare una collaborazione con la città di Loreto che non è mai venuta meno negli anni».

Rispetto alle edizioni precedenti, le squadre non locali alloggeranno in maggioranza nelle strutture alberghiere di Loreto, città a forte vocazione turistica. Determinante la disponibilità offerta dall’Associazione Albergatori Loreto di Carlo Barabani, che ha permesso di offrire questa opportunità e di poter concretizzare il progetto.

«Non possiamo che ringraziare l’amico Claudio Principi per consentirci di portare a Loreto tante ragazze e, conseguentemente molte famiglie – ha commentato Barabani – rinsaldando un legame tra sport e turismo che è un sicuro veicolo di promozione anche nella nostra città. Siamo pronti ad accogliere le squadre e a tifare per questo bellissimo avvenimento pallavolistico».

Inoltre, anche il prestigioso PalaSerenelli di Loreto sarà grande protagonista, ospitando molte partite del torneo e la finale Under 14 sabato pomeriggio, grazie alla disponibilità della società Nova Volley Loreto 2014. Grande artefice di queste novità è il sindaco Moreno Pieroni, grande appassionato di pallavolo. «Il legame tra pallavolo e Loreto è sempre molto saldo – ha concluso il Sindaco - e abbiamo le strutture adatte ad ospitare un evento del genere, grazie all’ottima gestione degli impianti dedicati che ne fa la Nova Volley Loreto del Presidente Massaccesi. L’auspicio è che sia una tre giorni di festa sportiva per tutti». Alla sottoscrizione dell’accordo ha presenziato la dirigente della società neroverde Stefania Busilacchi.