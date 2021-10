Due su due, la Bontempi Casa Netoip Ancona vittoriosa anche a Pesaro

Montesi Pesaro - Bontempi C. Ancona

Partita molto equilibrata fin dalle prime battute quella che va ins cena tra Montesi Volley Pesaro e Bontempi Casa Netoip Ancona. Le due squadre si sono date letteralmente battaglia su ogni pallone, il punteggio finale di ciascun set lo conferma. Bravi i dorici a prendere le misure agli avversari, acquisendo immediatamente confidenza con gli spazi del campo da gioco, notevolmente differenti rispetto a quelli del PalaBrasili di Collemarino. Ventidue i punti per Terranova, top scorer dell'Accademia Volley. Tutta la squadra ospite ha ben figurato, contro una compagine che darà di sicuro filo da torcere a molti in questo campionato.

MONTESI VOLLEY PESARO - BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA 1-3 (23-25, 23-25, 25-16, 22-25)

Bontempi Casa Netoip AN: Rosa (10), Sabbatini Leonardo, Larizza (3), Giombini , Sabbatini Mattia, Gasparroni, Marconi, Ujkaj, Terranova (22), Ferrini (14), Magini , Santini (16). All. Monti, Della Lunga

Montesi Volley Pesaro: Giorgi, Mandoloni (5), Mancinelli (2), Ferro (1), Sabatini (12), Mei, Ciabotti, Schiaratura (15), Caselli (3), Cristiano, D’Urso (5), Morichelli (27), Moxha. All. Fabbietti

ARBITRI Righi, Magnani, Canfori