Divergenze sui protocolli anti-Covid: divorzio tra la Sampress e la Nova Volley 2014

Alla base della rottura ci sarebbe il disaccordo manifestato dai vertici aziendali sul protocollo imposto dalla Fipav in merito al Green Pass per i tesserati 'over 12', scrupolosmente osservato dalla società

Dopo 7 anni di proficua collaborazione il rapporto tra la Nova Volley Loreto 2014 e l’azienda Sampress si è interrotto. A spiegare i dettagli è il presidente della società neroverde Franco Massaccesi. «Nessun motivo economico si cela dietro questa decisione – chiarisce – e l’azienda è floridissima. Una mancata identità di vedute circa questioni che non afferiscono agli aspetti economico-finanziari né tanto meno progettuali o tecnici, impediscono di proseguire insieme».

Nel dettaglio, i vertici dell’azienda di Castelfidardo, già main sponsor fin dalla nascita della società di pallavolo, contesterebbero la pedissequa applicazione del protocollo imposto dalla Fipav in merito al Green Pass per i tesserati con più di 12 anni, alla quale la società Nova Volley Loreto 2014 si attiene scrupolosamente e rigorosamente. «Sotto l’aspetto personale è concesso a chiunque avere dei dubbi circa la bontà di certe decisioni – insiste Massaccesi – ma, come dirigente sportivo di una società affiliata ad una Federazione, o ti attieni alle regole che ti vengono imposte o semplicemente eviti di assumerti delle responsabilità e, in questo caso, di far fare pallavolo a tanti ragazzi e ragazze nella città di Loreto. Il protocollo federale applicato in tutte le 5.000 società di pallavolo italiane e rispettato da 320.000 atleti non può essere eluso da un’unica realtà sportiva per le convinzioni di uno sponsor – aggiunge il presidente Massaccesi – perché significherebbe non solo andare incontro a sanzioni ma darebbe un pessimo esempio ai giovani dei quali contribuiamo in piccola parte alla formazione personale prima ancora che sportiva, per giunta in un momento storico così drammatico».

Da qui la decisione di sospendere il rapporto di collaborazione tra le due realtà. «Per noi Sampress era uno sponsor importante ma non certo l’unico – dice ancora Franco Massaccesi – e la continuità sportiva dell’attività non è assolutamente a rischio né per questa stagione né per il futuro. Abbiamo un pool di aziende che ci accompagna e la storia personale dei soci della Nova Volley conferma che il lavoro prosegue. Lo rimarco con l’obiettivo di fugare sul nascere ogni eventuale illazione in merito alla solidità di questa società e alla serietà nei confronti del rispetto degli impegni presi, economici e morali, nei confronti di tutti i tesserati».