Derby - time: la Nef Osimo impegnata contro la Bontempi Netoip Ancona

Entusiasmo in casa LA NEF Osimo dopo il successo contro il Romagna Banca Bellaria per 3-0. Grandi motivazioni e voglia di raggiungere importanti obiettivi sono quelli che accompagnano la squadra nel prossimo match. Un derby importante quello che si giocherà sabato 13 novembre alle ore 17.30 al PalaBrasili di Collemarino dove i “senza testa” incontreranno la Bontempi Netoip Ancona. Un match da grandi aspettative con una squadra, quella dorica, da non sottovalutare visto che veleggia nelle parti nobili della classifica, come sottolinea Amos Vignaroli nuovo innesto in casa biancoblu.

“Il derby che ci aspetta non sarà sicuramente una partita facile, – commenta il centrale classe ‘99 – noi ce la metteremo tutta per riuscire ad arrivare all’obiettivo ovvero la conquista dei tre punti. E’ importante una vittoria ai fini della classifica, essendo quasi tutte le squadre vicine con gli stessi punti, perciò è fondamentale non perdere la scia”.

Amos Vignaroli è arrivato in questa stagione in casa LA NEF, portando con sé grande entusiasmo e determinazione. “Con il gruppo mi sto trovando davvero bene – conclude il centrale – sia dentro che fuori dal campo. La squadra è unita e vogliamo ottenere grandi soddisfazioni”.

Fischio d’inizio sabato 13 Novembre alle ore 17.30 al PalaBrasili di Collemarino. Dirigono l’incontro Tosti Federica e Montilii Simone.