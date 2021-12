È di nuovo derby per la NEF Osimo, c'è la Sabini Castelferretti

Umore alto in casa LA NEF Osimo reduce da una bella vittoria nel derby contro la Nova Volley Loreto: i “senza testa” si sono imposti con grande carattere portando a casa punti ai fini della classifica. Importante il lavoro di questa settimana per i biancoblu che si preparano per la sfida sul campo della Sabini Castelferretti, in cerca di continuità.

“E’ stata importante la vittoria contro il Loreto – commenta il giovanissimo libero Filippo Sparaci – ed abbiamo voglia di vincere anche contro la Sabini Castelferretti. Siamo consapevoli che sarà una partita difficile sul loro campo di gioco però vogliamo continuare questa striscia positiva”.

Per il giovane Filippo Sparaci è la sua prima esperienza in prima squadra, dove si è sempre fatto trovare pronto. “Ho trovato davvero un bel gruppo e mi trovo bene con tutti – prosegue il giovanissimo libero – Ho molta voglia di migliorare, e crescere, e sono sicuro che la squadra mi aiuterà in questo. Ovviamente la mia esperienza è anche con l’Under 19, un ottimo gruppo, che ha obiettivi importanti”.

Fischio d’inizio sabato 11 dicembre alle ore 18.00 al PalaLiuti di Castelferretti. Dirigono l’incontro Francesca Righi e Tommaso Piccininni.