È di nuovo derby, la Sabini affronta Civitanova

Dopo aver raccolto un punto nelle due gare contro Ancona e Pesaro, entrambe sul podio del girone ed in lotta playoff promozione, i biancazzurri chiedono strada ad un'altra corazzata marchigiana ovvero Volley '79 Civitanova. La squadra rivierasca, quarta in classifica, ha elementi esperti per la categoria e si gioca le ultime speranze di rientrare in zona playoff. Dall'altra parte i castelfrettesi, in fiducia dalle ultime incoraggianti prestazioni, devono fare di tutto per tornare alla vittoria.

Appuntamento sabato 9 aprile alle ore 18 al Palaliuti per Sabini – Volley ’79.