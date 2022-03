Il derby di Ancona dice Loreto, battuta Nef Osimo 3-0

LA NEF Volley Libertas Osimo cade nel derby contro la Nova Volley Loreto. Netta affermazione per i padroni di casa che si impongono per 3-0 in un match sempre in mano ai neroverdi. I “senza testa” non sono riusciti ad essere incisivi in attacco, pagando anche i troppi errori. Una prestazione da cancellare in fretta, contro comunque una compagine in salute in questo 2022, in vista dei prossimi impegni.

Come detto il match è stato sempre in controllo dei padroni di casa capaci di chiudere agevolmente il primo set sul 25-16, con un ottimo servizio. Nel secondo set i “senza testa” partono di nuovo a rilento, 5-1, e nonostante un vano tentativo di rimonta i neroverdi allungano prima sul 17-11 e poi chiudono sul 25-17. Stesso copione nell’ultimo set con la Nova Volley Loreto che prende subito il largo mentre LA NEF fa molta fatica in attacco. Alla fine si chiude sul 25-16.

“Diciamo che c’è poco da dire dopo una sconfitta del genere, semplicemente non siamo scesi in campo – commenta coach Riccardo Baldoni – Poca concentrazione e tanti errori, trovare una spiegazione non è facile, dobbiamo azzerare tutto e tornare ad allenarci con un certo ritmo. Vorrei fare una menzione per il giovanissimo Mirco Paci, del nostro settore giovanile, che è entrato in campo con buona personalità e, nonostante una partita non facile, da esordiente ha fatto quello che gli avevo chiesto”.

NOVA VOLLEY LORETO – LA NEF OSIMO 3-0 (25-16; 25-17; 25-16)

NOVA VOLLEY LORETO: Buscemi 7, Sansonetti Pulcini 3, Torregiani 18, Ulisse 10, Cozzolino 1, Dignani (L), Pisauri, Mazzanti 8, Vallese (L), Nobili 8. All. Ippoliti

LA NEF OSIMO: Vignaroli 1, Schiaroli, Cremascoli 1, Silvestrelli 5, Di Nisio, Molari, Polidori 0, Caciorgna 4, Di Martino, Stella 12, Silvestroni 3, Sparaci (L). All. Baldoni

ARBITRI: Arghittu e Paccagnella.