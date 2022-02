Il derby dice Bontempi, la Nef Osimo cede 3-1

LA NEF Osimo cede in casa contro la Bontempi Casa Ancona per 1-3 dopo una sfida comunque equilibrata. Il derby che conclude la lunga attesa per gli osimani vede i biancoblu cedere al termine comunque di una vera e propria battaglia sportiva molto tirata. Si trattava di una sfida d’alta quota con la squadra anconetana in terza posizione, nonostante l’ultima sconfitta esterna contro la capolista Paoloni Macerata, ed i “senza testa” subito ad inseguire.

Gli ospiti partono forte con Ferrini e soprattutto Santini con dei bei attacchi: grazie a Silvestrelli e Stella, i padroni di casa cercano di stare in scia ma perdono il primo set per 19-25. Secondo set più equilibrato: si fanno notare Stella in attacco e Cremascoli con 3 ace consecutivi, mentre per i biancorossi il solito Santini, con il duo Ferrini – Terranova, mantengono un leggero vantaggio sul 14-16. L’ace di Silvestrelli e Caciorgna annulla lo svantaggio sul 21-21. Il secondo set è tiratissimo, giocato bene da ambo le squadre, finisce col punteggio di 34-32. A fare la differenza dopo gli attacchi di Terranova, l’ace di Stella che porta i “senza testa” sull’1-1. Anche il terzo set si mantiene in equilibrio fino al 13 pari, quando Santini con due ace avvicina gli ospiti alla conquista della terza frazione e non bastano un ottimo Stella e Cremascoli. Quindi la Bontempi Ancona vince un terzo set comunque equilibrato per 26-28 grazie all’ultimo punto di Larizza. Quarto set che si mantiene in equilibrio. Tutte e due le squadre commettono qualche errore di troppo in battuta: Ferrini e Santini tentano l’allungo decisivo e portano i dorici col massimo vantaggio sul 16-19. Il match poi è deciso da Ferrini e gli ospiti vincono per 1-3.

“Queste sono le partite peggiori da perdere – commenta coach Riccardo Baldoni – perché dai tutto e fai del bel gioco però per dei dettagli non porti a casa nulla. Abbiamo lavorato bene in settimana ed i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevamo preparato. I nostri avversari sono stati più bravi di noi e più cinici in alcuni frangenti”.

LA NEF OSIMO – BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA 1-3 (19-25; 34-32; 26-28; 21-25)

LA NEF OSIMO: Cremascoli 7, Genovesi, Silvestroni 5, Stella 20, Schiaroli, Silvestrelli 26, Vignaroli 4, Di Martino, Di Nisio, Caciorgna 11, Polidori 1, Sparaci All. Baldoni

BONTEMPI CASA NETOIP ANCONA: Gasparroni 5, Ujkani, Rosa 3, Giombini, Sabbatini, Larizza 4, Magini, Terranova 26, Ferrini 22, Marconi, Santini 30 All. Della Lunga

Arbitri: Ilaria Zoffoli, Ciro Tramontano