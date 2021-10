Fine settimana da incorniciare per il CUS Ancona: l’Under 14 conquista il torneo di Imola

Ad inizio estate avevano conquistato il titolo provincialeora con l’avvio della nuova stagione quelle stesse ragazze guidate dasono andate a conquistare il torneo di Imola categoria Under 14. Un fine settimana tutto da incorniciare per ilche in rapida successione ha eliminato il Sant’Agostino Padova, l’Imola per poi superare in semifinale il Sales Firenze.

Ultimo ostacolo per la conquista del trofeo il Segrate, a cui le “cussine” hanno rifilato un secco 2 a 0 portando a casa il trofeo. Una due giorni che resterà nella memoria di queste ragazze come puntualizza Michele Pelosi responsabile del settore giovanile del Cus Ancona Volley: “Ci tenevamo a partecipare a questo torneo non tanto per il risultato che poi è arrivato, ma per il fatto che abbiamo dato modo a queste ragazze di fare esperienza. Sono partite sabato mattina con il pullman, hanno dormito in albergo accompagnate dal nostro staff tecnico e sono tornate ad Ancona domenica sera. Queste prime esperienze restano per sempre nella memoria delle ragazze. Siamo soddisfatti di come sono andate le cose e del risultato raggiunto. Il gruppo guidato da Marco Soffici e Valentina Paoltroni è senza dubbio valido, ci darà delle belle soddisfazione ma la cosa più importante che queste ragazze crescano nel migliore dei modi”.