Confermato Claudio Radice nello staff della Nef Osimo

Conferme nello staff tecnico de LA NEF Volley Libertas Osimo. Claudio Radice anche per la prossima stagione rivestirà il ruolo di vice allenatore. Arrivato a stagione in corso, Claudio si è messo subito in mostra per la sua competenza e disponibilità e ricoprirà il ruolo di assistant coach di Roberto Pascucci.

“Sono arrivato a stagione in corso – commenta coach Radice – mi sono trovato sin da subito molto bene con la società, lo staff e la squadra nella da poco terminata stagione. Pertanto, la riconferma mi rende estremamente felice. Conosco Roberto non solo di fama ma anche per aver seguito con lui un corso allenatori, quindi, sono oltremodo entusiasta di poter collaborare con lui e non vedo l’ora di iniziare. Le mie aspettative sono quelle di poter contribuire a realizzare gli obiettivi che la società si pone per la prossima stagione”.