Graditissima conferma per la Clementina 2020: Marta Pizzichini resta nelle Marche

Primo colpo di mercato per la Clementina 2020 Volley che, dopo l’annuncio del nuovo tecnico Mucciolo, apre ufficialmente la stagione 2022/2023 con una graditissima conferma: resta con la formazione marchigiana Marta Pizzichini.

Filottranese doc con tanto di esordio in serie A a 14 anni, ha trascorso le ultime 4 stagioni giocando a Moie per 2 anni, poi Filottrano e, lo scorso anno, proprio alla Clementina 2020. Proprio nell’ultima stagione ha dimostrato una decisiva crescita tecnica e sportiva, conquistandosi così il posto da schiacciatrice titolare nella formazione che ha poi sfiorato i play-off promozione per l’A2.

Classe 2001 per 182 cm di altezza, Pizzichini si dice molto motivata e felice per la chiamata da parte della società: “Sono molto contenta di fare un’altra stagione con la Clementina 2020, è un ambiente dove mi trovo molto bene e condivido il progetto che mi è stato presentato per la prossima stagione. Non conosco personalmente l’allenatore ma, quando ci ho parlato, ho avuto subito un’ottima impressione. Quello che mi ha entusiasmata è stato il suo essere molto diretto nella comunicazione con noi giocatrici e che dà molta importanza al dialogo. Sarà per me un anno in cui mi porrò come obiettivo quello di migliorare alcuni miei aspetti tecnici ma, soprattutto, puntare sulla continuità e alla costruzione di un bel gruppo come squadra. Dovremo lavorare duramente per cercare di ottenere ovviamente il meglio possibile, ma sarà secondo me importante anche riuscire a divertirci giocando, perché sono convinta che quando si gioca con il sorriso, arrivano più facilmente anche i risultati”.