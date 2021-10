Coach Masciarelli fa il punto della situazione sulla NEF Osimo

A poche settimane dall'esordio in campionato in terra San Marinese, il coach Masciarelli fa il punto della situazione

Pronta a scendere sul campo di gioco LA NEF Osimo in vista della prima di campionato in territorio di San Marino il 16 ottobre: molta è l’attesa ed importante sarà la preparazione di queste settimane alla gara come sottolinea coach Masciarelli. LA NEF Osimo sarà impegnata nel campionato di serie B, con una squadra rinnovata ma con degli obiettivi chiari da raggiungere.

La squadra, come dichiara l’allenatore dei “senza testa”, ha ottenuto buoni risultati nelle amichevoli effettuate in fase di preparazione che oramai è quasi al termine.

“I ragazzi stanno lavorando benissimo, – afferma Masciarelli – c’è molto entusiasmo e questa è la base per crescere e andare nella giusta direzione. Sono molto contento nonostante le ore in palestra ad oggi sono ancora troppo poche ma intravedo già delle buone cose”.

Una squadra rinnovata, con tanti i nuovi innesti, ma importante è il lavoro di gruppo effettuato dal coach. “Non siamo partiti prestissimo, – prosegue Masciarelli – nelle prime settimane abbiamo dato importanza principalmente al lato fisico, cercando di evitare infortuni futuri. Siamo partiti successivamente con la tecnica e per tanto siamo ancora distanti da quello che potrebbe essere la miglior condizione ma il campionato è abbastanza lungo e noi puntiamo ad avere performance migliori nel tempo”.

Un girone con molte squadre nuove quello che dovrà affrontare LA NEF Osimo. “Sono fiducioso di questa nuova stagione sportiva – conclude il tecnico – Importante non sarà solo la tecnica ma anche l’aspetto emotivo e le emozioni che potranno prendere il sopravvento come giocare in campi dove si è stati per molto tempo ma credo che sia proprio questo il bello dello sport”.