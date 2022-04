Coach Ippoliti analizza il punto conquistato con Macerata

La Nova Volley Loreto conferma la sua tendenza ad essere grande con le grandi avendo strappato un punto alla Paoloni Macerata, seconda in classifica.

Anche all’andata al Palaserenelli finì al tiebreak col successo però di Nobili e compagni. “E’ chiaro che la squadra quando gioca da sfavorita riesce a dare qualcosa in più – dice coach Ippoliti – e contro un’ottima Paoloni ha fatto una bella partita, agonisticamente sempre viva in campo e con sprazzi di ottimo gioco”. Ora per la formazione loretana si profila il recupero della 21’ giornata mercoledì 13 aprile alle 21 contro Volley Potentino che ha un disperato bisogno di punti salvezza mentre dopo Pasqua ospiterà la Sabini sabato 23 aprile alle 18.

In caso di successo contro Potentino la Nova Volley scavalcherebbe Osimo salendo al 5’ posto in quello che sembra un testa a testa destinato a risolversi solo nelle battute finali. “La squadra onorerà tutti gli impegni fino all’ultimo – assicura il tecnico – e affrontando le due formazioni invischiate ancora nella lotta salvezza, prima Potentino poi la Sabini, siamo ancora più responsabilizzati a dare sempre il massimo”.

Dopo il turno di riposo rientrerà capitan Nobili per giocare un derby che meriterebbe una cornice di pubblico diversa rispetto a quella che potrà garantire un match infrasettimanale ma il Covid ha costretto il rinvio.

La Nova Volley arriva all’incontro con la voglia di chiudere la serie negativa di tre sconfitte, le ultime due al tiebreak. “A me interessano le prestazioni – chiude coach Ippoliti – e a Macerata la squadra mi è piaciuta e non esci da quel campo con dei punti se non hai fatto bene. Contiamo di proseguire, dare continuità, fare bene mercoledì per prenderci poi qualche giorno di vacanza prima degli ultimi due incontri”.