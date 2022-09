La Clementina 2020 si avvicina al nuovo campionato di B1 con un'amichevole dopo l'altra

Procede senza sosta il precampionato della Clementina 2020 Volley, che fra allenamenti serrati e partite amichevoli, si avvicina a grandi passi verso l’imminente inizio della stagione 2022/23. Il primo allenamento congiunto si è svolto a Collemarino, ed è servito a coach Mucciolo soprattutto per vedere all’opera le sue ragazze e scoprire in azione quello di cui sono capaci. Test sicuramente più mirato quello che ha visto le clementine confrontarsi con una delle squadre che incontreranno nel loro girone, ovvero la Pieralisi Jesi.

Un ottimo test, quello al Pala Triccoli, in cui si sono alternate tutte le giocatrici a disposizione ed ha mostrato una squadra già affiatata e inizia a prendere le misure con l’organizzazione di gioco. Per la cronaca i primi 2 set sono andati a Jesi, il terzo alla Clementina ed un mini set aggiuntivo finale ha visto le ospiti spuntarla sul finale. Interessante poi, lo scorso fine settimana, il triangolare a cui hanno partecipato le squadra di Fossato di Vico, Perugia e ovviamente la Clementina 2020 Volley. Vittoria su Fossato di Vico (B2) per 2-1 per le nostre e sconfitta, sempre 2-1, contro Perugia (A2), ma considerando alcune assenze delle ragazze di Mucciolo, il bilancio è comunque positivo.

“Senza dubbio dalla prima amichevole ad oggi abbiamo già messo a punto diversi miglioramenti – dice coach Cristiano Mucciolo – e il fatto di aver giocato quasi alla pari con una squadra di serie A è un buon segnale che spero si confermi nella crescita della squadra dei prossimi giorni. Ho visto buone cose da parte di tutte le giocatrici e anche molti aspetti che dovremo sicuramente migliorare, ma siamo qui per questo e ci lavoreremo fin da subito. Sicuramente non ci aiuta il fatto di avere alcune assenze per i classici risentimenti muscolari di inizio preparazione, ma stiamo lavorando bene e puntiamo ad arrivare in buona condizione per l’inizio del campionato.” Ancora 4 amichevoli in programma per la Clementina 2020, che affronterà la neopromossa Corridonia, Trevi e la Pieralisi Jesi.