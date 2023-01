Clementina 2020, c'è fiducia nell'ambiente per lo scontro diretto con Cesena

La trasferta romagnola di Cesena è ormai un classico del calendario della squadra marchigiana. Sono, infatti, più di 15 anni che le due formazioni si incontrano con alterne fortune ed esiti. L’ultima di andata sarà una gara molto delicata e forse una tra le più importanti della stagione per il gruppo guidato dal coach Mucciolo. Il Volley Club, il primo fuori dalla zona retrocessione, vanta attualmente 4 punti di vantaggio sulle jesine ed è chiaro che punteranno ad aumentare ulteriormente il distacco. Le romagnole guidate da coach Cristiano Lucchi sono una squadra esperta, ben dotata fisicamente e presente da tanti anni nelle categorie nazionali.

Dopo la tranquilla salvezza della scorsa stagione, la rosa è stata in gran parte confermata ed è formata da un gruppo molto giovane, fatto per lo più da ragazze cresciute nel settore giovanile della società, come la schiacciatrice Polletta e la centrale Gennari, entrambe del 2003. L’esperienza è garantita dalla potente Benazzi e dal libero Calisesi (già in serie A con Ravenna). Nel mercato invernale il roster bianconero si è ulteriormente rinforzato con il recente arrivo della schiacciatrice Pinali. Dopo le due vittorie consecutive nelle ultime sfide di campionato, il morale delle clementine è alto e nonostante le difficoltà evidenti che presenta la trasferta di Cesena e il valore assoluto della posta in palio, il gruppo è fiducioso di poter far bene e continuare il trend positivo.

Anche coach Mucciolo si dichiara abbastanza sereno e sicuro delle potenzialità delle sue ragazze: ”Io direi che la partita è importante ma non decisiva, perché c’è ancora tutto il ritorno da giocare e in un girone così competitivo come il nostro, potrebbe succedere di tutto. Loro hanno preso una schiacciatrice esperta come Pinali e vengono da una vittoria in trasferta contro la terza forza del campionato, ma per quanto mi riguarda, la gara sarà tutta da giocare, perché anche le nostre vittorie sono state ottenute contro squadre di buona classifica.”

“Noi, finalmente, con tutta la rosa a disposizione possiamo allenarci con più intensità e costanza, siamo decisamente in crescita sia fisica che morale, che in questo gioco conta moltissimo. Stiamo giocando bene e questo mi dà molta fiducia per il futuro.” Chi non può venire nella splendida città romagnola, potrà seguire ugualmente la partita collegandosi in diretta streaming sul canale YouTube del Volley Club Cesena, domenica 15gennaio ore 17:30.